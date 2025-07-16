Soooo fluffig mit dem Buttermilch-Trick
Food-Bloggerin Mareike Pucka feiert Premiere. Sie hat sich zum ersten Mal an Blaubeer-Scones probiert - mit köstlichem Ergebnis.
Blaubeer-Scones - soooo fluffig mit dem Buttermilch-Trick
Berlin (dpa/tmn) - Viele Backrezepte habe ich in unterschiedlichen Varianten schon sehr oft gebacken, andere noch nie. Letzteres hat sich an diesem Wochenende mit diesen köstlichen Scones geändert. Wenn man ein paar Tricks und Kniffe beachtet, sind die lauwarmen Köstlichkeiten ratzfatz auf dem Tisch - und das schön fluffig. Das
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+