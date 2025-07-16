Montag, 01. September 2025

zurück
Plus Blaubeer-Scones

Soooo fluffig mit dem Buttermilch-Trick

Food-Bloggerin Mareike Pucka feiert Premiere. Sie hat sich zum ersten Mal an Blaubeer-Scones probiert - mit köstlichem Ergebnis.

16.07.2025 UPDATE: 16.07.2025 10:02 Uhr 1 Minute, 27 Sekunden
Innen fluffig, außen kross: Die Blaubeer-Scones haben die Form von handlichen Tortenstückchen. Foto: Mareike Pucka/biskuitwerkstatt.de/dpa

Blaubeer-Scones - soooo fluffig mit dem Buttermilch-Trick

Berlin (dpa/tmn) - Viele Backrezepte habe ich in unterschiedlichen Varianten schon sehr oft gebacken, andere noch nie. Letzteres hat sich an diesem Wochenende mit diesen köstlichen Scones geändert. Wenn man ein paar Tricks und Kniffe beachtet, sind die lauwarmen Köstlichkeiten ratzfatz auf dem Tisch - und das schön fluffig. Das

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote