Dienstag, 09. September 2025

Verbraucher
Plus Streaming, Bank, Mail
12:12 Uhr

Wann eine Kontosperre zulässig ist

Wenn man vom einen auf den anderen Tag keinen Zugriff mehr auf seine Accounts des täglichen Lebens hat, ist das mindestens ärgerlich. So gehen Sie vor, wenn Anbieter Ihnen den Zugang verwehren.

Plus Gegen das böse Erwachen
12:12 Uhr

So schützen Sie sich und Ihre Daten bei Fake-Anrufen

Falsche Namen, falsche Nummern, falsche Absichten: Machen Nachrichten um Datenpannen die Runde, springen Kriminelle gerne auf den Zug auf. So fallen Sie nicht auf betrügerische Anrufe oder Mails rein.

Reise
Reisetipps für 2026 im «Marco Polo»-Trendbuch
Plus Reisetrends im kommenden Jahr
13:28 Uhr

Cottbus unter Reisetipps für 2026 im "Marco Polo"-Trendbuch

Wenn der Sommerurlaub im Süden zunehmend eine Hitzequal ist, liegt sogenannte Coolcation im Trend - die Reise in kühlere Regionen. Der "Marco Polo Trendguide 2026" hat aber noch andere Empfehlungen.

Familien-Stress
10:23 Uhr

5 Tipps, die Müttern und Familien helfen

Mehrere To-do-Listen im Kopf, ständige Organisation und das Gefühl, für alles verantwortlich zu sein – Schule, Termine, Wäsche: Mental Load belastet vor allem Mütter. So gelingt die Umverteilung.

Rentenpunkte
10:23 Uhr

Diese Zeiten bringen ein Plus auf Ihr Konto

Entgeltpunkte sind eine wichtige Grundlage für die Berechnung der Rente. Wer mehr davon hat, bekommt mehr Rente - so einfach ist das. Doch die Punkte sammelt man nicht allein mit dem Einkommen.

Sprachentwicklung bei Kindern
Weltalphabetisierungstag
10:23 Uhr

Woher Leseschwäche kommt und was dagegen hilft

Jeder fünfte Erwachsene in Deutschland kann nicht ausreichend lesen und schreiben. Die Stiftung Lesen spricht von einem "alarmierenden Bild für die Zukunft" - und nimmt die Kinder in den Blick.

Mobilität
884 PS
13:21 Uhr

Elektrischer GT wird zum Flaggschiff bei Polestar

Polestar lässt fünfe gerade sein und krönt die Modellpalette jetzt mit dem 5er. Der elektrische GT zielt in die Oberklasse und verspricht viel neue Technik, ist im Grunde aber ein alter Bekannter.

Emanzipation
13:19 Uhr

Cupra probt mit SUV-Studie Tindaya den Aufstieg

Cupra emanzipiert sich immer weiter von der Mutter Seat und probt in München jetzt schon mal einen Premium-Auftritt. Chancen auf die Serie hat bei der Studie Tindaya aber erst mal nur die Technik.

Vision O
13:17 Uhr

Skoda stimmt auf elektrischen Octavia Kombi ein

Cupra emanzipiert sich immer weiter von der Mutter Seat und probt in München jetzt schon mal einen Premium-Auftritt. Chancen auf die Serie hat bei der Studie Tindaya aber erst mal nur die Technik.

Lifehacks

Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob der Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Essen & Trinken
Plus Nicht nur andere Form
10:11 Uhr

Was Pinsa und Pizza unterscheidet

Bloß eine Frage der Form? Keineswegs! Im Vergleich zur Pizza ist eine Pinsa leichter und besser bekömmlich. Woran das liegt und wie man den ovalen Brotfladen selbst zubereiten und belegen kann.

Plus Dos and Don'ts
10:00 Uhr

Was man bei Verdacht auf Pilzvergiftung (nicht) tun sollte

Schon ein einziger Knollenblätterpilz im Magen kann zum Tod führen: Wer Pilze sammelt, sollte einen Bogen um giftige Exemplare machen - und die Dos and Don'ts für den Notfall kennen. Ein Überblick.

Gesundheit
Suizidalität
12:53 Uhr

Nicht schweigen, wenn das Leben schwerfällt

Der Gedanke, so nicht mehr leben zu wollen, kommt bei psychischen Erkrankungen, aber auch in Lebenskrisen vor. Das Wichtigste: darüber reden. Mit wem, wie? Experten-Rat für Betroffene und Angehörige.

Soziales & Medien
Smartphone-Nutzung im Alltag
Plus Internetnutzung
10:23 Uhr

Zufriedener durchs Internet? - Vielleicht immerhin die Älteren

E-Mails schreiben, Reisen buchen, Infos suchen: Ältere Menschen können stark von den Chancen des Internets profitieren. Doch gefeit vor den Risiken ist man wohl in keinem Alter.

Haus & Natur
Plus Ideen für wenig Platz
11:06 Uhr

Einzimmerwohnung geschickt einrichten

Ein Schreibtisch, ein Bett, ein Regal, ein Schrank, eine gemütliche Sofaecke - wie soll das alles in ein Zimmer passen? Mit diesen Anregungen wird selbst die kleinste Wohnung zum Wohlfühlort.

Ausbildung & Beruf
Jobsuche
12:48 Uhr

3 Tipps gegen den Frust im Bewerbungsmarathon

Sich um einen Job zu bemühen, kann ziemlich zäh sein: überhaupt erst mal das Richtige finden, und dann kommt nach abgeschickter Bewerbung keine Reaktion. Was lässt sich bei Bewerbungsfrust aktiv tun?

Plus Wie geht’s?
09:29 Uhr

In welchen Branchen lohnt ein Quereinstieg

Raus aus der Sackgasse, rein in den neuen Job: Immer mehr Menschen wechseln den Beruf – sei es aus Überzeugung, wegen einer Kündigung oder weil sich die Branche verändert hat. So gelingt der Wechsel.

