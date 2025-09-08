Jetzt ist das Vorspiel endlich vorbei und BMW hebt den Vorhang: Zur IAA in München enthüllen die Bayern ihre "Neue Klasse" und lassen so den iX3 von der Leine. Und das ist nur der Anfang.

München. (dpa-tmn) Nach vier Jahren Vorgeplänkel startet BMW jetzt endlich die sogenannte Neue Klasse. Als Erstes von über einem Dutzend neuen Modellen mit dem wegweisenden