Montag, 27. Oktober 2025

Plus Aufstieg oder Wechsel

Was ist der schnellere Weg nach oben?

Wer vorankommen will, muss sich entscheiden: Gehe ich den nächsten Karriereschritt intern oder wechsle ich den Arbeitgeber? Beide Wege haben Vor- und Nachteile.

27.10.2025
Karriereentscheidung: Bleiben oder wechseln? Beide Wege haben ihre Vor- und Nachteile. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Jörg Wiebking

Köln/München. (dpa-tmn) Die einen bleiben für die Karriere, die anderen gehen für den Aufstieg. Beide Wege können eine kluge Entscheidung sein – und beide bringen auch Risiken mit sich. Wann ist der Wechsel die bessere Wahl? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten. 

Wo gibt es mehr Geld, Verantwortung und die höhere Position? 

Ein externer Wechsel