Was ist der schnellere Weg nach oben?
Wer vorankommen will, muss sich entscheiden: Gehe ich den nächsten Karriereschritt intern oder wechsle ich den Arbeitgeber? Beide Wege haben Vor- und Nachteile.
Von Jörg Wiebking
Köln/München. (dpa-tmn) Die einen bleiben für die Karriere, die anderen gehen für den Aufstieg. Beide Wege können eine kluge Entscheidung sein – und beide bringen auch Risiken mit sich. Wann ist der Wechsel die bessere Wahl? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.
Wo gibt es mehr Geld, Verantwortung und die höhere Position?
Ein externer Wechsel