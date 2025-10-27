Von Jörg Wiebking

Köln/München. (dpa-tmn) Die einen bleiben für die Karriere, die anderen gehen für den Aufstieg. Beide Wege können eine kluge Entscheidung sein – und beide bringen auch Risiken mit sich. Wann ist der Wechsel die bessere Wahl? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wo gibt es mehr Geld, Verantwortung und die höhere Position?

Ein externer Wechsel