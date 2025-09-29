Von Bernadette Winter

Köln. (dpa-tmn) Die Nase läuft, der Hals schmerzt, an Arbeiten ist nicht zu denken. Also schnell und umgehend krankmelden. Doch was genau muss ich meinem Arbeitgeber mitteilen? Und darf ich trotz Krankschreibung vom Arzt einkaufen, spazieren gehen oder gar verreisen? Ein Überblick, was gilt.

Wann muss die Krankmeldung erfolgen - und darf ein