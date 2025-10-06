Montag, 06. Oktober 2025

Plus Moto Buds Loop
09:24 Uhr

Was für Kopfhörer sind das denn?

Wir kennen Kopfhörer für auf die Ohren - und für in die Ohren. Die Moto Buds Loop steckt man sich auf die Ohrmuschel drauf. Das sieht irre aus, klingt überraschend und ist auch ein Fashion Statement.

Plus Amazon
09:24 Uhr

Neue Echo-Lautsprecher und Kindle Scribe in Farbe

Amazon will im Alltag mit einer nützlicheren KI-Version seiner Sprachassistentin Alexa punkten. Damit Alexa+ funktioniert, gibt es neue Echo-Lautsprecher und Sicherheitskameras der Marke Ring.

Plus Umwelt schonen
08:28 Uhr

7 Tipps für umweltfreundlicheres Onlineshopping

Rücksendungen, lange Lieferwege und Verpackungen, die direkt im Müll landen - alles nicht gut für die Umwelt. So können wir beim Onlineshopping Ressourcen und Geldbeutel schonen.

Plus Gefeuert
11:08 Uhr

Dieses Fehlverhalten kann Sie den Job kosten

Bei Volkswagen fliegen Hunderte Mitarbeiter wegen Fehlverhaltens raus. Doch wann kann es die Kündigung geben? Eine Anwältin erklärt, wieso schon fünf Minuten Zuspätkommen zum Problem werden können.

Erkältungszeit
Start der Erkältungssaison
09:42 Uhr

Erkältung, Grippe, Corona – Was zu dieser Saison wichtig ist

Mit Beginn der kälteren Jahreszeit liegen immer mehr Menschen mit einer Erkältung oder Corona krank im Bett. Was man jetzt über die Symptome wissen sollte und wie man sich schützen kann.

Plus Brottorten
09:24 Uhr

Warum süß, wenn's auch herzhaft lecker ist?

Täuschend echt wie eine Sahnetorte, doch herzhaft gefüllt: Skandinavische Brottorten sind vielseitig, ideal für Feste und überraschend – von Lachs bis Gyros, perfekt zum Vorbereiten und Genießen.

Plus Moto Buds Loop
09:24 Uhr

Was für Kopfhörer sind das denn?

Wir kennen Kopfhörer für auf die Ohren - und für in die Ohren. Die Moto Buds Loop steckt man sich auf die Ohrmuschel drauf. Das sieht irre aus, klingt überraschend und ist auch ein Fashion Statement.

Plus Verkehrssicherheit
12:30 Uhr

Handy am Steuer - Das sind die Regeln, und das die Bußgelder

Nur mal schnell draufschauen? Schlechte Idee. Die Nutzung von Smartphone und Co. im Auto ist streng geregelt. Aus gutem Grund: Ablenkung am Steuer ist richtig gefährlich - und teuer.

Lifehacks

Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob der Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Weidemilch
09:39 Uhr

So lange müssen die Kühe wirklich auf die Weide

Stehen Kühe, deren Milch später als Weidemilch verkauft wird, jeden Tag idyllisch draußen und grasen? Nicht ganz. Geschützt ist der Begriff nicht, es hat sich aber immerhin eine Faustregel etabliert.

Plus Brottorten
09:24 Uhr

Warum süß, wenn's auch herzhaft lecker ist?

Täuschend echt wie eine Sahnetorte, doch herzhaft gefüllt: Skandinavische Brottorten sind vielseitig, ideal für Feste und überraschend – von Lachs bis Gyros, perfekt zum Vorbereiten und Genießen.

Plus Auskurieren, bitte!
09:42 Uhr

5 Fragen zu verschleppten Erkältungen

Der Alltag muss doch weitergehen - und das Training vielleicht auch. So denken viele und kurieren Infekte nicht anständig aus. Welche Folgen das haben kann und wann ein Arztbesuch angesagt ist.

Plus Shampoos und Cremes
09:34 Uhr

Pflege für Haut und Haar - Vorsicht bei diesen Inhaltsstoffen

Nach dem Eincremen ist die Haut plötzlich gereizt? Ein Shampoo trocknet die Kopfhaut aus? Manche Stoffe in Pflegeprodukten können mehr schaden als nützen - zumindest manchen Menschen. Ein Überblick.

Erkältungszeit
Start der Erkältungssaison
09:42 Uhr

Erkältung, Grippe, Corona – Was zu dieser Saison wichtig ist

Mit Beginn der kälteren Jahreszeit liegen immer mehr Menschen mit einer Erkältung oder Corona krank im Bett. Was man jetzt über die Symptome wissen sollte und wie man sich schützen kann.

Guck mal da!
12:28 Uhr

Was Eltern und Kinder über Medien lernen können

Warum motzen Eltern über Bildschirmzeit, obwohl sie selbst am Handy sind? Wo fängt Medienkompetenz an? Was hilft bei Streit? Wofür ist Gaming gut? Experten-Antworten auf Fragen von Mutter und Tochter.

Plus Volljährig?
12:29 Uhr

In welchen Fällen es weiterhin Kindergeld gibt

Für den Nachwuchs gibt es in Deutschland Kindergeld, so viel ist klar. Was hingegen nicht jeder und jede auf dem Schirm hat: Nicht immer endet der Anspruch mit dem 18. Geburtstag des Kindes.

Plus Gebot der Stunde
12:29 Uhr

Was bedeutet "Klimagerecht Bauen"?

Beim klimagerechten Bauen geht es um mehr als Photovoltaik oder Wärmepumpe. Mit Blick auf den Klimawandel, Wetterlagen und Energieverbrauch betrifft die Planung das gesamte Haus und seine Umgebung.

Plus Heizrohre isolieren
10:52 Uhr

Wenig investieren, viel Energie sparen

Wer Heizkosten sparen will, sollte mal einen Blick auf die Heizungsrohre im Haus werfen. Wie viel man sparen kann, wenn man die gut einpackt und welche Rolle dabei die Raumtemperatur im Keller spielt.

Plus Arbeitsrecht
09:39 Uhr

Frisch verheiratet - Muss der Arbeitgeber das wissen?

Stehen Kühe, deren Milch später als Weidemilch verkauft wird, jeden Tag idyllisch draußen und grasen? Nicht ganz. Geschützt ist der Begriff nicht, es hat sich aber immerhin eine Faustregel etabliert.

