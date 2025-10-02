New York. (dpa-tmn) Es ist schon ein paar Jahre her, dass es neue Echo-Lautsprecher gab. Jetzt erneuert Amazon die Modellpalette auf breiter Front. Auch bei seiner Mission, den digitalen Zeichenblock zu perfektionieren, macht der Konzern den nächsten Schritt.

Neuer Amazon Echo mit und ohne Display

Das Modell Echo Studio ist in der neuen Version deutlich kompakter