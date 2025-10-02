Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Amazon

Neue Echo-Lautsprecher und Kindle Scribe in Farbe

Amazon will im Alltag mit einer nützlicheren KI-Version seiner Sprachassistentin Alexa punkten. Damit Alexa+ funktioniert, gibt es neue Echo-Lautsprecher und Sicherheitskameras der Marke Ring.

02.10.2025 UPDATE: 04.10.2025 06:00 Uhr 2 Minuten, 6 Sekunden

Lautsprecher-Kugeln: Die neuen Echo Dot Max von Amazon erinnern ein wenig an umgefallene Lautsprecher eines anderen Tech-Konzerns. Foto: Andrej Sokolow/dpa-tmn​

New York. (dpa-tmn) Es ist schon ein paar Jahre her, dass es neue Echo-Lautsprecher gab. Jetzt erneuert Amazon die Modellpalette auf breiter Front. Auch bei seiner Mission, den digitalen Zeichenblock zu perfektionieren, macht der Konzern den nächsten Schritt.

Neuer Amazon Echo mit und ohne Display

Das Modell Echo Studio ist in der neuen Version deutlich kompakter