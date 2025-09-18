Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Air, Pro oder 17?

Wo das iPhone Air noch Luft nach oben hat

Mit dem dünnen Air mischt Apple die Modell-Palette der iPhones auf. Es ist beeindruckend schlank. Aber welche Kompromisse geht man dafür ein? Und wer greift lieber zum Pro oder zum normalen iPhone 17?

Das - mal abgesehen vom Kamerabuckel - bisher dünnste iPhone - das iPhone Air. Und taugt das was? Foto: Andrej Sokolow/dpa-tmn​

Von Andrej Sokolow

Cupertino. (dpa-tmn) Seit Jahren haben Apple-Kunden im Herbst die Wahl: Das neue iPhone in der Standard-Version oder - stärker und teurer - als Pro-Modell. Dieses Jahr mischt Apple die gewohnte Ordnung mit dem schlankeren iPhone Air auf. Stellt sich die Frage: Welches soll es denn nun sein? Und für wen?

Um es gleich zu sagen: Das Air ist wirklich faszinierend