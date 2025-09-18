Wo das iPhone Air noch Luft nach oben hat
Mit dem dünnen Air mischt Apple die Modell-Palette der iPhones auf. Es ist beeindruckend schlank. Aber welche Kompromisse geht man dafür ein? Und wer greift lieber zum Pro oder zum normalen iPhone 17?
Von Andrej Sokolow
Cupertino. (dpa-tmn) Seit Jahren haben Apple-Kunden im Herbst die Wahl: Das neue iPhone in der Standard-Version oder - stärker und teurer - als Pro-Modell. Dieses Jahr mischt Apple die gewohnte Ordnung mit dem schlankeren iPhone Air auf. Stellt sich die Frage: Welches soll es denn nun sein? Und für wen?
Um es gleich zu sagen: Das Air ist wirklich faszinierend