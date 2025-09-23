Freitag, 17. Oktober 2025

zurück
Plus ADAC-Test

Hälfte der Winterreifen ist nicht empfehlenswert

Viele fallen durch, viele sind okay - doch nur ein Fünftel der getesteten Winterreifen schneidet gut ab. Welche Modelle konnten überzeugen?

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 11:21 Uhr 1 Minute, 18 Sekunden
Auf verschneiten Straßen sollte man sich auf seine Reifen verlassen können. Der ADAC hat das getestet. Foto: ADAC/Marc Wittowski/dpa-tmn​

München. (dpa-tmn) Alle, deren Auto nicht auf Ganzjahresreifen rollt, müssen bald wieder einen Werkstatttermin machen oder selbst Hand anlegen. Denn die Winterreifensaison steht ins Haus. Wer nun auch noch neue Reifen braucht, steht vor der Qual der Wahl. Die Auswahl ist riesig. Tests können helfen.

Der ADAC hat aktuell 31 Reifen der Dimension 225/40 R18 untersucht - aus allen