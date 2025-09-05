Von Christoph Jänsch

München/Dortmund. (dpa-tmn) Die ersten 100.000 Euro - kaum eine Zahl taucht in Investmentkreisen so oft auf wie diese. Für viele Privatanlegerinnen und -anleger gilt sie als magische Schwelle: Ist sie einmal erreicht, kann sie den Vermögensaufbau richtig ins Rollen bringen.

Doch warum ausgerechnet diese Summe? Welche Rolle spielt sie beim Investieren, und