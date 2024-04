Mehr Verkehr ja, mehr und lange Staus eher nicht. So lautet die Prognose vom Auto Club Europa (ACE) und dem ADAC für das kommende Wochenende (26. bis 28. April). Autofahrer sollten dennoch einen Zeitpuffer einplanen.

Manche Urlauber starten bereits am Freitag in den Kurzurlaub. Daher erwarten die Clubs auf den Fernstrecken und in den Ballungsräumen zwischen 13 und 18 Uhr die höchste Verkehrsdichte.

Am Samstag kann es auf den Urlaubsrouten voller werden – insbesondere in Richtung Alpenraum und Süden sowie Richtung Nord- und Ostsee. Zumal dann auch in einigen Nachbarländern die Frühlingsferien beginnen, etwa Niederlande, im belgischen Wallonien sowie in manchen Departements Frankreichs.

Wird das Wetter am Sonntag schön, sollten Autofahrer mit Ausflugsverkehr rund um die Naherholungsgebiete rechnen. Auf den Fernstraßen sei eher ein ruhiges Verkehrsgeschehen zu erwarten.

1300 Baustellen und Umleitungen

Der ADAC zählt derzeit rund 1300 Baustellen. In solchen Bereichen besteht Staugefahr. Auf einigen wichtigen Autobahnabschnitten gibt es sogar Vollsperrungen - etwa auf der A1, A3 und A7. Umleitungen sind ausgeschildert.

Der ACE rechnet auf folgenden Routen (oft in beiden Richtungen) mit Staugefahr:





A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Lübeck A 3 Oberhausen - Frankfurt/Main - Würzburg - Nürnberg - Passau A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt/Main A 6 Nürnberg – Heilbronn – Mannheim – Kaiserslautern A 7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg – Kassel – Hannover – Hamburg – Flensburg A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe A 9 München - Nürnberg A 10 Berliner Ring A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach A 81 Heilbronn - Stuttgart - Singen A 93 Rosenheim - Kiefersfelden A 99 Umfahrung München



Auf den Transitstrecken Richtung Österreich sollten Autofahrer mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rechnen. Stockend dürfte es auf der Fernpassroute, der Brenner- sowie der Tauernautobahn vorangehen.

Richtung Schweiz sei die Gefahr längerer Wartezeiten gering. Lediglich am Freitagnachmittag sollten Autofahrer rund um Ballungszentren mit dichtem Verkehr rechnen. Ansonsten rechnet der ACE mit einem moderaten Verkehrsaufkommen - am ehesten könne es zu Verzögerungen auf der Gotthardroute vor dem Gotthardtunnel kommen.

Sanierungen und Streckensperrungen

Die Tunnel Ofenauer und Hiefler sowie die Tunnelkette Werfen werden auf der Tauernautobahn bis 2025 saniert. Hier sollten Autofahrer deutlich längere Fahrtzeiten einplanen.

Zudem ist derzeit der Arlbergtunnel in Österreich gesperrt (bis voraussichtlich 22. November). Für die Ausweichstrecke Arlbergpass sollten Autofahrer laut ACE mindestens eine halbe Stunde länger einplanen. Bei stärkerem Verkehr sind auch Staus denkbar. Der ACE rät daher, den Bereich großräumig zu umfahren.

Bei der Einreise, speziell nach Österreich, kann es zu Wartezeiten kommen. Wie lange Autofahrer an den Übergängen Walserberg (Bad Reichenhall - Salzburg), Kiefersfelden (Kiefersfelden - Kufstein Süd) sowie Suben (Pocking - Ort i. Innkreis) warten müssen, sehen sie online bei der österreichischen Infrastrukturgesellschaft Asfinag.