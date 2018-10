Eine grüne Wanze hockt am 12.06.2013 auf der Windschutzscheibe eines Autos in Hannover (Niedersachsen). Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Von Constanze Werry

Rhein-Neckar. "Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ’ne kleine Wanze …" Welche Wanze genau, verrät das berühmte Kinderlied nicht. Im RNZ-Verbreitungsgebiet sind nebst anderen aber gerade auffällig viele Grüne Stinkwanzen und amerikanische Zapfenwanzen unterwegs, wie Anja Betzien, Umweltberaterin beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu) Heidelberg, bestätigt.

Warum, das können auch die Experten vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und des Nabu bisher nur mutmaßen. "Möglicherweise ist da ein Zusammenhang mit dem langen Sommer und warmen Herbst zu sehen", sagt Betzien. An den warmen Temperaturen tagsüber liegt es offenbar auch, dass die Insekten zurzeit noch so aktiv sind. Die dagegen teilweise schon recht empfindlich kühlen Temperaturen gegen Abend und in der Nacht treiben die Wanzen vermehrt in Häuser und Wohnungen. Denn dort ist es angenehm warm.

Sorgen müsse man sich deswegen nicht machen, gibt Stefan Pucher, Umweltberater vom BUND Heidelberg, Entwarnung. "Es sind keine Haushaltsschädlinge." Auch stellten sie kein Risiko für die Gesundheit dar.

Wer die unliebsamen Untermieter loswerden möchte, stülpt am besten ein Glas darüber, deckt es mit einer Postkarte oder etwas ähnlichem ab und bugsiert die Wanze so nach draußen, rät Betzien. So haben die Tiere möglichst wenig Stress und das ist wichtig. Denn einige Wanzen wie die Grüne Stinkwanze machen ihrem Namen alle Ehre. Geraten sie unter Stress, sondern sie ein übelriechendes Sekret ab. "Eigentlich ein Verteidigungsmechanismus, der die Tiere vor Fressfeinden wie zum Beispiel Vögeln schützen soll", erklärt Pucher. Aus demselben Grund sollte man sie auch nicht erschlagen. Den Einsatz von Gift hält Pucher für unnötig. "Dazu sind sie viel zu harmlos. Glas drüber und raus damit."

Anders als Spinnen muss man Wanzen nicht all zu weit von der Wohnung entfernt aussetzen - sie finden den Weg nicht so leicht wieder zurück wie die Achtbeiner. "Spinnen sollte man am besten erst 50 Meter von zu Hause wieder aussetzen", sagt Betzien. Sonst hat man sie ganz schnell wieder im Haus.