Wiesbaden. (dpa) Wegen verunreinigter Lebensmittel aus einem Betrieb in Südhessen ist ein Mensch gestorben. Insgesamt vier Menschen erkrankten aufgrund einer Infektion mit Listeriose, wie eine Sprecherin des hessischen Verbraucherschutzministeriums am Sonntag auf Anfrage sagte. Ausgangspunkt sei ein Lebensmittelbetrieb, der Gurkenscheiben auslieferte. In dem Fall gebe es auch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. In einem Gutachten seien gravierende Hygienemängel festgestellt worden. Das Ministerium erklärte, durch Ermittlungen nach dem Ausbruch seien weitere Infektionen verhindert worden. Die Betroffenen infizierten sich zwischen Oktober 2021 und Januar 2022. Zuvor hatte die "Welt am Sonntag" über den Fall berichtet.