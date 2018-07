csw/tmn. Die Urlaubszeit ist für die meisten die schönste Zeit des Jahres - und die Rückkehr in den Alltag fällt so manchem schwer. Zum Glück lässt sich die Erholung zumindest bis zu einem gewissen Grad in den Alltag und die Arbeitswelt hinein retten. Diese Tipps geben die Experten des Projekts Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt, der Techniker Krankenkasse und der AOK.

Langsam einsteigen: Der Terminkalender sollte am ersten Tag nach dem Urlaub möglichst leer sein. Aktuelle Anfragen werden reduziert, wenn das E-Mail-Programm am ersten Arbeitstag noch die automatische Abwesenheitsnotiz verschickt. Arbeitnehmern bleibt dann mehr Zeit, um sich über den aktuellen Stand zu informieren. Der Vorteil: Man steigt zwar etwas später ein, dafür aber mit besserem Gefühl.

Prioritäten setzen: Wer den Überblick gewonnen hat, sollte Aufgaben priorisieren. Nicht alles muss sofort erledigt werden. Kollegen, Vorgesetzte und Kunden sollten aber fairerweise erfahren, bis wann ihr Anliegen bearbeitet wird.

In der Ruhe liegt die Kraft: Jede verfügbare Hand macht die Arbeit leichter. Und wahrscheinlich wollen die Kollegen einerseits wissen wie der Urlaub war und freuen sich mit einem über die schönen Erlebnisse. Andererseits bekommt man oft im selben Atemzug auch zu hören, wie stressig es in der Zwischenzeit zuging. Bei dem ein oder anderen Rückkehrer meldet sich dann im tiefsten Inneren ein Schuldgefühl und reflexartig neigt er dazu, sich mehr Arbeit aufzuladen als nötig - um sich als guter Kollege zu beweisen. Dann heißt es innehalten und genau zu überlegen, was tatsächlich gerade ansteht, damit man sich nicht verzettelt und die im Urlaub aufgeladenen Akkus nicht all zu schnell wieder entlädt.

Pausen machen: Die Zeit für eine Mittagspause sollte immer - nicht nur unmittelbar nach dem Urlaub - da sein. Wer auf andere Gedanken kommt, baut Stress ab und ist konzentrierter.

Energie tanken: Auch wenn zu Hause nicht der paradiesische Strand vor der Haustür wartet oder die idyllische Stille der Berge. Effektiv entspannen kann man sich trotzdem - wenn man sich die Zeit nimmt herauszufinden, was einem ganz persönlich gut tut. Wichtig ist, sich immer wieder aktiv daran zu erinnern und diese Dinge dann auch tatsächlich umzusetzen.

Wer sich auf die schönen Dinge im Alltag konzentriert, dem fällt einiges leichter. Die positive Wahrnehmung der Umgebung und der Menschen, die man sich im Urlaub quasi automatisch aneignet, lässt sich bis zu einem gewissen Grad durchaus in den Alltag mitnehmen. Auch zu Hause gibt es schöne Flecken und nette Menschen. Ein kleiner Trick: Einfach mal das Gewohnte mit den Augen eines Touristen betrachten.

Der Stresspegel sinkt auch, wenn man sich auf Freunde, nette Kollegen, interessante Kunden oder spannende Aufgaben freut. Man sollte sich ab und an fragen: "Worauf freue ich mich?"

Aus dem Urlaub lernen: Wenn wir frei haben, spüren wir oft recht deutlich, welche Bedürfnisse wir haben. Auf diese sollte man auch nach der Rückkehr in den Alltag so weit wie möglich eingehen. Einige Dinge wie ein neugewonnenes Frühstücksritual oder der Spaziergang am Abend lassen sich hervorragend zelebrieren. Außerdem ist es wichtig, den Alltag auch mal mit anderen Augen zu betrachten und zu reflektieren. Was sind klassische Stressfaktoren, die mich regelmäßig wieder einholen? Verfalle ich in die alte Hektik, obwohl mir im Urlaub klar geworden ist, wie unsinnig dieses Verhalten ist? Bin ich wieder dabei, in alte Denk- und Handlungsmuster zu verfallen?

Erinnerungen wiederbeleben: Urlaubserinnerungen helfen beim Abschalten. Das kann ein Foto auf dem Schreibtisch oder ein Tagtraum sein. Besonders intensiv kehren die Erinnerungen zurück, wenn man ein klassisches Fotoalbum oder auch ein Fotobuch anlegt. Ein paar ergänzende Worte halten die Erinnerung auch über einen längeren Zeitraum frisch und lebendig.

Aber nicht nur das Anschauen von Fotos beschwört das Urlaubsgefühl wieder herauf. Das können auch bestimmte Gerichte sein, die man zu Hause nachkocht und dann in aller Ruhe genießt. Auch Musik weckt die Erinnerung. Wieso also nicht eine Playlist zusammenstellen und diese auf dem Weg von der Arbeit nach Hause hören. So schaltet man schneller ab.