Hamburg (dpa/tmn) - Viele Sammelstellen für ausgediente Elektrogeräte und alte Batterien werden ein neues und einheitliches Logo erhalten. In grauer Schrift steht darauf «Batterien Rücknahme» oder «Elektrogeräte Rücknahme», wo möglich auch beides. Daneben finden sich in Grün Abbildungen einer Batterie oder eines Steckers, umringt von zwei Pfeilen - dem typischen Symbol fürs Recycling.

Logo Zum Vergrößern anklicken

Die Stiftungen GRS Batterien und Elektro-Altgeräte Register haben die Label in Zusammenarbeit mit kommunalen Verbänden und Organisationen des Handels entwickelt - es könnten also eine Vielzahl von Geschäften zu der freiwilligen Kennzeichnung greifen. Die Stiftung Elektro-Altgeräte Register spricht von 200 000 Sammelstellen im Handel und in den Kommunen. Mit der einheitlichen Kennzeichnung soll es den Verbrauchern einfacher gemacht werden, entsprechende Sammelstellen auszumachen.