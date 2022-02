Von Daniel Hund

Heidelberg. Kanten, tiefe Sicken, Scheinwerfer, die spitz wie Pfeile zugeschnitten sind – die erste Begegnung mit dem Eclipse Cross von Mitsubishi war besonders.

Ja, irgendwie auch verblüffend. Denn ganz ehrlich: Man muss schon zweimal hinschauen, um sich zu vergewissern, dass dieses Kompakt-SUV auch wirklich dem Auto-Riesen aus Japan zuzuordnen ist. Bei all der Ehrfurcht vor Autos aus dem Hause Mitsubishi, die auf dem Automobilmarkt längst nicht mehr wegzudenken sind, aber solch ein extrem stylisher Bursche überrascht dann doch.

2018 rollten die ersten Eclipse Cross vom Band, 2021 gab’s ein Facelift und das hatte es in sich. Die RNZ war mit dem überarbeiteten SUV, das traditionell mit den drei Diamanten im Kühlergrill anrollt, rings um Heidelberg unterwegs.

Eclipse Cross Plug-in-Hybrid Zylinder: 4; Hubraum (ccm): 2360; maximale Leistung Verbrenner (PS): 98 bei 4000/min; maximale Leistungen E-Motoren (kW/PS): 70/95 + 60/82 ; maximale Systemleistung (kW/PS): 138/188; Länge x Breite x Höhe (mm): 4545 x 1805 x 1685; Radstand (mm): 2670; Leergewicht (kg): 2013; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 10,9; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 162; Testverbrauch (l): 5,3; CO2-Emission (g/km): 41; Preis (Euro): 39.900.

Und das nicht nur, weil er so schön anzuschauen ist, nein, vor allem, weil sich unter der Haube einiges getan hat: Reine Benzin- und Dieselmotoren haben ausgedient. Erhältlich ist der Eclipse Cross nur noch als Plug-in-Hybrid-Variante.

Somit liegt dieser Mitsubishi voll im Trend. Von A nach B kommt der Japaner, der über eine System-Leistung von 188 PS verfügt, dank eines ausgeklügelten Antriebssystems: Ein 2.4-Liter-Benzinmotor wird durch zwei Elektromotoren unterstützt, die jeweils an der Hinter- und der Vorderachse werkeln. Versorgt werden sie durch eine 13,8 kWh starke Fahrbatterie, die dafür sorgen soll, dass der Eclipse Cross seine Vorzüge als Plug-in-Hybrid voll ausfahren kann.

Rein elektrisch geht es natürlich auch. Laut NEFZ-Zyklus sollen bis zu 61 Kilometer ohne Unterstützung des Verbrenners möglich sein. Bei wärmeren Temperaturen scheint das durchaus auch realistisch zu sein. Aber nicht Anfang Februar entlang der Bergstraße: Zwischen Dossenheim und Weinheim pendelte sich der Eclipse Cross bei 43 Kilometern ein. Aber auch damit kann man leben, falls es nur darum geht, seine täglichen Einkäufe zu erledigen.

Zum Fahrgefühl: Hier gibt’s nichts zu meckern. Die Übergänge sind flüssig. Heißt: Schaltet sich der Verbrenner mit ein, geschieht das ohne Ruckeln und sehr harmonisch. Erfahrung macht hier dann eben auch den Meister. Schließlich sind die Mitsubishi-Ingenieure auf diesem Gebiet echte Pioniere: Der Outlander wurde als Plug-in-Hybrid bereits 2012 vorgestellt und war damals das erste Plug-in-Hybrid-SUV weltweit.

Die Lenkung ist recht sportlich ausgelegt, als Denker und Lenker bekommt man stets eine gute Rückmeldung. Die 188 PS sorgen für einen ordentlichen Vortrieb. Hat man es mal eilig, spurtet der Eclipse Cross in 10,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 162 km/h erreicht. Keine Rennmaschine also, aber das soll dieser Japaner auch nicht sein. Untermotorisiert ist jedenfalls anders.

Und was verbraucht das schicke Crossover-SUV so im Schnitt? Arbeiten Verbrenner und E-Antriebe gemeinsam, ergab sich ein Mittelwert von 5,3 Litern. Ist der Akku mal leer gefahren, muss mit 7,5 bis 8,5 Litern gerechnet werden. Rein elektrisch pendelt man sich zwischen 20 und 30 kWh auf hundert Kilometern ein. An der Wallbox ist der Eclipse Cross nach rund vier Stunden wieder aufgeladen.

Das Platzangebot ist gut. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Reihe kann man es sich auch mal für eine längere Reise bequem machen. Das Kofferraum-Volumen liegt zwischen 471 und 1108 Litern.