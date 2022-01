Von Ulrike Geist und Constanze Werry

Nicht nur die Außentemperatur unterscheidet das Wintergrillen vom Sommergrillen. Es herrscht auch eine andere Atmosphäre rund um den Rost, andere Lebensmittel haben Saison und an ein paar technische Dinge muss man auch denken.

"Im Winter dreht sich die Uhr langsamer", sagt Tom Heinzle, Grillexperte und Kochbuchautor. Es sei die Zeit, um "ohne Stress und Rasenmähergeräusche" im Garten ein Menü zu zaubern, "das komplett anders schmeckt als im Sommer". Dafür brutzeln in der kalten Jahreszeit dann unter anderem kräftige Fleischsorten wie Wild, Rind oder Lamm auf dem Rost.

Der Winter ist auch die Zeit der großen Braten. "Kurzgebratenes kommt im Sommer oft genug auf den Grill", sagt Heinzle. Ganze Rinder- oder Schweinebraten gelingen auch draußen. "Alles, was im Backofen in der Küche funktioniert, funktioniert auch auf einem Grill mit Deckel, auf dem man indirekt grillen kann", sagt Metzgermeister Dirk Freyberger vom Verein Fleisch-Sommelier Deutschland.

Winter bestimmt die Zutaten

Winterliche Aromen dominieren in Tom Heinzles Grill-Küche auch bei den Gewürzen. Der Österreicher setzt auf Mischungen mit Anis, Zimt, Nelken oder Piment, auch mit Glühweingewürz darf bei den Speisen experimentiert werden. Dirk Freyberger mag es hingegen puristisch: "Ein wenig gutes Salz und Pfeffer sowie mediterrane Kräuter reichen für einen Braten oft aus."

Einig sind sich die beiden bei der Auswahl der Beilagen, die sich am saisonalen Angebot orientieren sollte. Verschiedene Beten und Kohlsorten machen in der Winterzeit das Rennen. Sie können über der heißen Glut oder in einem sogenannten Dutch Oven, einem Topf aus Gusseisen, zubereitet werden. Heinzle serviert zum Rehrücken Grill-Radicchio und gegrillte Blumenkohlscheiben zum Rind.

Zum Hauptdarsteller werden Rot- und Spitzkohl, wenn sie in Scheiben geschnitten mit Räucherspeck, Portwein, Honig, Cranberrys, Chiliflocken, Salz und Pfeffer im Grill bei indirekter Hitze 40 bis 50 Minuten lang schmoren.

Vegetarisches vom Rost

Gemüse muss aber längst keine Beilage bleiben, sondern kann getrost die Hauptrolle übernehmen. Zum Beispiel, wenn man zum erwähnten saisonalen Angebot wie Kohl und Beten Spiralkartoffeln am Stiel serviert.

Zweierlei Kohlsorten mit Cranberries können über der heißen Glut oder in einem Dutch Oven zubereitet werden. Foto: Markus Gmeiner/Heel Verlag/dpa-tmn

Eine Idee: Einen ganzen Kohlkopf etwa 10 bis 15 Minuten in Salzwasser vorgaren. Dann in dickere Scheiben schneiden und diese mit einer Marinade aus Sojasoße, Knoblauch, Ingwer, Essig, Rohrzucker und Öl bepinseln. Hat der Kohl auf dem Grill schön Farbe angenommen, ist er fertig. Dazu passt ein Dip aus Sauerrahm, Schnittlauch, Salz und Pfeffer.

Dazu gibt es Spiralkartoffeln. Dafür zunächst Kartoffeln gründlich waschen und je eine auf einen Spieß stecken. Mit einem scharfen Messer die Kartoffel spiralförmig – also ringförmig mit Versatz nach unten – einschneiden. Dann die Kartoffel vorsichtig ein Stück auseinanderziehen, so dass man den Spieß sehen kann. Die Kartoffeln mit einer Marinade aus Öl, Thymian, Rosmarin und Salz bepinseln und anschließend auf den Grill packen. Dazu passt eine Zimtmayonnaise. Dazu einfach fertige Mayonnaise nehmen oder selbst anrühren und mit ein bisschen Senf und Zimt verfeinern.

Alle treffen sich am Feuer

"Draußen grillen, drinnen im Warmen essen", empfiehlt Tom Heinzle allen, die es nicht ganz so frostig mögen. Oder warum nicht die Vorspeise im Garten servieren? Ein Käsefondue aus dem Dutch Oven eignet sich hervorragend zum Einstieg in den Grillabend. Dabei stehen alle um den heißen Grill, es ergeben sich neue Gesprächssituationen, man genießt die frische Luft und jeder kann ein paar Stücke Brot, die zuvor schon leicht angrillt werden, in den warmen Käse dippen.