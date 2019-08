(dpa) Goldgelb und knackig - so sollten Pfifferlinge sein, wenn Verbraucher sie kaufen, rät das Bundeszentrum für Ernährung. Lassen sich die Pilze gummiartig biegen, seien sie nicht mehr frisch. Frische Pfifferlinge riechen zudem aromatisch nach Wald. Hat man die Wahl, ist lose Ware besser als in Folie oder in Plastikschalen abgepackte Ware. Wer Pfifferlinge selbst suchen möchte, braucht es gar nicht erst in Waldlagen mit strauchartigem Bewuchs versuchen. Lichte Wälder mit moosigen Böden dagegen sind ideal für das "Gold des Waldes". Pfifferlinge wachsen gern in einer Lebensgemeinschaft mit Buchen, Eichen, Fichten, Birken und Kiefern. Exemplare unter ein Zentimeter Hutgröße gehören nicht in den Sammelkorb. Denn der Pilz sollte Zeit haben, seine Sporen zu verstreuen, damit die nächste Pilzgeneration heranwachsen könne.



Pasta mit frischen Pfifferlingen

Zutaten für 3 Portionen:

250 g kleine Pfifferlinge

1 bis 2 Schalotten

60 g Speck

1 Bund glatte Petersilie (gehackt)

4 EL Sahne

4 Eigelb

2 EL Butterschmalz

300 g Spaghetti

Parmesan

Muskat

Salz und Pfeffer

Pfifferlinge putzen. Eigelbe mit Sahne und etwas geriebenem Parmesan verquirlen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Schalotte sehr fein würfeln. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die Schalotten glasig dünsten. Speck dazugeben. Hitze erhöhen, die Pfifferlinge dazugeben und fünf Minuten anbraten. In der Zwischenzeit Nudeln in reichlich Salzwasser entsprechend der Packungsanweisung kochen. Nudeln abgießen, zurück in den Topf geben und 100 ml Nudelwasser auffangen. Eiersahne, Nudelwasser und Pilze zu den Nudeln geben. Vermengen, bis die Soße cremig stockt. Mit Petersilie und Parmesan servieren.