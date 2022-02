Von Daniel Hund

Heidelberg. Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Und Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Das ist auch in der Autobranche nicht anders. Vor allem an den SUVs scheiden sich die Geister. Gefühlt jeder Zweite verteufelt sie – trotzdem sieht man mittlerweile an fast jeder Ampel einen stehen.

Der Markt boomt.

Gut für den XCeed von Kia. Der gehört auch zur SUV-Familie, allerdings darf man sich unter ihm kein Riesen-Ungetüm vorstellen. Er ist quasi ein Ceed, der in der Golf-Klasse weit vorne mitfährt, in etwas höher. Fünf Zentimeter trennen beide. Entstanden ist so ein Crossover-Modell mit fünf Türen, das mit der Eleganz eines Coupés anrollt.

Was sofort ins Auge sticht, wenn man vor ihm steht? Kia hat ein neues Logo, in geschwungener Schreibweise. Sieht gut aus. Stylisher als zuvor. Und es passt zum XCeed, rundet seinen modernen, ja, fast schon jugendlich wirkenden Look ab. Gut zu Gesicht steht ihm auch sein Voll-LED-Paket (Tagfahrlichter, Blinker, Hauptscheinwerfer).

Motor-Varianten haben die Koreaner ein paar im Angebot. Unter anderem auch einen Plug-in-Hybrid, der es auf 141 PS bringt. Die RNZ testete kürzlich die leistungsstärkste Variante, 1.6 T-GDI genannt. Ein Benziner, der 204 PS unter der Haube hat. Was bei einem Leergewicht von rund 1,4 Tonnen für einen flotten Antritt sorgt. Drückt man das Gaspedal ordentlich durch, stürmt der XCeed in 7,5 Sekunden auf Landstraßen-Tempo. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 220 km/h.

Und wie fährt er sich so, ähnlich sportlich wie die Eckdaten vermuten lassen? Von A nach B geht es komfortabel, selbst schlechten Straßen-Verhältnissen nimmt der XCeed seinen Schrecken.

Ist man wirklich mal etwas schneller unterwegs und befindet sich auf einer kurvigen Straße, bieten die Sitze einen guten Seitenhalt. Oder anders: Mit der 204-PS-Variante kann man durchaus Spaß haben.

Aber er kann auch anders: vernünftig und sparsam. Denn der laut Kia angegebene Durchschnittsverbrauch von 6,5 Litern ist keine Augenwischerei. Bei einem längeren Abstecher über die Autobahn, bei dem wir uns bei 120 km/h eingependelt hatten, tauchte gar ein Mittelwert von 6,2 Litern in der Anzeige auf. Klar ist aber auch: Wer auf die Tube drückt, ist in diesem XCeed schnell mal mit 8,5 Litern im Durchschnitt unterwegs.

Als Denker und Lenker des XCeed hat man in der Mittelkonsole einen treuen Begleiter mit an Bord: Ein 12,25 Zoll großer Infotainment-Touchscreen, der logisch aufgebaut und der auch während der Fahrt gut bedienbar ist.

Der Kofferraum, der zwischen 426 und 1378 Litern schluckt, öffnet elektrisch – und nicht nur das: Nähert man sich von hinten dem Kofferraum und hat den Schlüssel einstecken, öffnet die Heckklappe auch ohne Fußbewegung automatisch. Was gerade auf dem Supermarkt-Parkplatz mit zehn Papiertüten unter dem Arm eine Wohltat ist.

In Sachen Assistenzsysteme kann der XCeed mit so ziemlich allem vorfahren, was auf dem umkämpften Automarkt derzeit erhältlich ist.