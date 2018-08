tmn. Hitze und Sonne machen nicht nur dem Kreislauf zu schaffen - manche Menschen bekommen auch Kopfschmerzen. Wie man dem vorbeugt, erklärt die Stiftung Kopfschmerz.

> Sonnenbrille tragen: Helles Licht reizt die Gehirnnerven. Das kann Kopfschmerzen und Migräneattacken auslösen. Deswegen ist eine Sonnenbrille ein Muss. Genauso wie ein Hut, der die Gefäße und Nerven unter der Kopfhaut schützt.

> Wasser und Salz nachfüllen: Bei Hitze verliert der Körper viel Flüssigkeit und mit ihr auch wichtige Mineralstoffe. Das Blut fließt nicht mehr so gut, außerdem kann der Blutdruck sinken. Bei manchen Menschen verursacht auch das Kopfschmerzen. Am besten trinkt man mindestens einen Liter mehr als sonst. Salzstangen gleichen den Mineralstoffverlust aus. Auch leichte Saftschorlen bieten sich an.

> Langsam an kalte Räume gewöhnen: Große Temperatursprünge bergen ebenfalls ein nicht geringes Kopfschmerzrisiko. Ist es drinnen dank Klimaanlage mehr als fünf Grad kälter als draußen, empfiehlt es sich, erst mal etwas überzuziehen und sich langsam an die Temperatur zu gewöhnen.

> An Düften sparen: Ist es sehr warm, riechen Duftstoffe intensiver. Gerade Migränepatienten reagieren mitunter empfindlich darauf. Bei Hitze sollte man daher besser duftstofffreie Cremes verwenden. Und außerdem auf das Pfefferminzöl verzichten, das sonst womöglich gut gegen Kopfschmerzen hilft.

> Eis langsam essen: Ein Kältereiz im Mund kann ebenfalls Kopfweh verursachen, den sogenannten Eis-Kopfschmerz. Dagegen hilft, sehr kalte Speisen und eisgekühlte Getränke langsam zu verzehren, sie kurz im Mund aufzuwärmen und nicht ungebremst herunterzuschlingen.