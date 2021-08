Von Ricarda Dieckmann

Zum Supermarkt oder auf einen Kaffee zur Freundin: Für viele Ältere gehört das Autofahren seit Jahrzehnten zum Alltag. Doch was, wenn der Vater immer wieder Stoppschilder ignoriert oder die Mutter ständig erst im letzten Moment bremst? Als Angehöriger ist man verunsicher, wie man das heikle Thema am besten zur Sprache bringt.

Nicht nur weniger Konzentration

"Zu den normalen Alterungsprozessen gehört, dass Konzentration und Aufmerksamkeitsspanne nachlassen", sagt die Verkehrspsychologin Claudia Happe. Dazu steigt mit dem Alter die Wahrscheinlichkeit für Krankheiten. So können etwa Demenzkranke zwar oft noch ein Auto bedienen, allerdings die Informationen des Verkehrs nicht mehr zuverlässig verarbeiten. Oft sind es auch Nebenwirkungen von Medikamenten, die es riskanter machen, sich ans Steuer zu setzen.

Schleichende Veränderungen

Veränderungen fallen Außenstehenden oft schneller auf als den Betroffenen. Häufen sich grobe Fehler beim Fahren oder kommt es gar zu einem Unfall, sind das klare Warnsignale. Es gibt aber auch feinere Anzeichen, dass die Fahrtauglichkeit nachgelassen hat: "Zum Beispiel, wenn jemand immer wieder eine verspätete Reaktion zeigt, etwa an der Ampel oder in einer Vorfahrtssituation", sagt Claudia Happe.

Schwindet am Steuer immer mehr die Geduld und wird häufiger über andere Autofahrer geschimpft, kann das Unsicherheit zeigen. Auch ein Blick auf den Zustand des Autos spricht manchmal Bände: Gibt es kleinere Beschädigungen, die beim Parken entstanden sein können? "Spätestens, wenn man selbst Angst hat, mit der betroffenen Person im Auto zu fahren, sollte man das Thema ansprechen", rät Andrea Häußler, Verkehrspsychologin und Mitglied der Geschäftsleitung der Tüv Süd Life Service GmbH.

Führerschein als Symbol

"Für ältere Menschen, die womöglich jahrzehntelang unfallfrei gefahren sind, ist es schwierig, wenn sie gespiegelt bekommen, dass sie etwas falsch gemacht haben", sagt Claudia Happe. Der Führerschein ist für viele Menschen ein Symbol der Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Das aufzugeben, ist ein schmerzhafter Schritt.

Deshalb sollten Angehörige das Thema behutsam ansprechen. Ein Einstieg kann sein, seine Beobachtungen sachlich zu beschreiben – und Sorgen oder Befürchtungen, die damit einhergehen. "Es geht darum, das Drama aus dem Thema rauszunehmen und gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie man die Mobilität in Zukunft gestalten kann", sagt die Verkehrspsychologin Birgit Scheucher. Die gute Nachricht: Zwischen "Alles bleibt wie gehabt" und "Der Führerschein kommt weg" liegen viele weitere Lösungen.

Es muss nicht der radikale Schnitt sein

Ein Kompromiss kann sein, dass die Person in Zukunft mehr Pausen einlegt oder auf Fahrten bei Regen oder in der Dunkelheit verzichtet. "Nimmt jemand Medikamente und weiß, dass die Nebenwirkungen morgens am schwächsten sind, kann es sinnvoll sein, nur zu dieser Tageszeit Auto zu fahren", sagt Andrea Häußler. Entscheidet man sich, das Autofahren aufzugeben, kann man den Führerschein auch erst mal behalten.

Die beste Lösung ist die, die individuell auf den Menschen zugeschnitten ist. Dabei kann eine Einschätzung von außen hilfreich sein. So kann man einen Fahrlehrer mit dem Betroffenen eine Runde fahren lassen und um ein Urteil bitten.

Was hinter Mobilitätschecks steckt

Einen detaillierteren Überblick über die Fahrtauglichkeit geben Mobilitäts- beziehungsweise Fitnesschecks von Anbietern wie ADAC, den Technischen Überwachungsvereinen (Tüv) oder Dekra. Solche Checks bestehen in der Regel aus einer verkehrsmedizinischen Untersuchung und einer Autofahrt. "Hier werden unter anderem die Konzentrationsfähigkeit oder das Reaktionsvermögen getestet", erklärt Häußler. "Am Ende steht dann eine Empfehlung, die vertraulich ist und keiner Behörde gemeldet wird. Man kann das Ergebnis also auch für sich behalten."

Ursachen der Gegenwehr ergründen

Doch was, wenn der Betroffene weder zu Einsicht noch zu einem Check bereit ist und sich jedes Gespräch festfährt? "Man kann dann darüber nachdenken, ob es vielleicht eine Person gibt, die besser geeignet ist, um die Botschaft zu überbringen", rät Scheucher. Das kann etwa die Hausärztin sein, vielleicht aber auch der gute Freund des Vaters, der schon vor zwei Jahren seinen Führerschein abgegeben hat und damit als Vorbild dient.