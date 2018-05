Suchen Sie das Lösungswort:

1 Das Neckartal erstrahlt in seiner ganzen Schönheit.

In welchem Ort macht

der Fluss diese Schleife?

D: Eberbach

E: Mosbach

F: Neckarsteinach

2 Die Rhein-Neckar-Arena beheimatet den einzigen Fußball-Bundesliga-Club der Region. Wer trägt dort seine Heimspiele aus?

R: 1899 Hoffenheim

T: SV Sandhausen

M: SV Waldhof Mannheim

3 Die höchste Erhebung im Odenwald sollt jeder mal besucht haben. Er ist „tierische“ 626 Meter hoch. Wie heißt er?

Ä: Hundeberg

Ü: Katzenbuckel

Ö: Wildschweinspitze

4 Der Wasserturm ist das Wahrzeichen von Mannheim. Wie hoch ist das Bauwerk?

M: 20 Meter

N: 40 Meter

H: 60 Meter

5 Im Bauland haben die Römer ihre Spuren hinterlassen. Ein Turm des Grenzwalls wurde in Osterburken rekonstruiert. Wie heißt die Grenze?

L: Limes

K: Matjes

E: Kirmes

6 Ein Besuchermagnet für Einheimische und Touristen. Was gibt es im Heidelberger Schloss zu sehen?

A: Die dicke Berta

E: Den langen Manfred

I: Das große Fass

7 Alles Klaro?

Seit wann begrüßt das

RNZ-Maskottchen unsere

jungen Leser?

A: 1945

N: 2007

E: 2016

Suchen Sie das aus acht Buchstaben bestehende Lösungswort! Den letzten Buchstaben geben wir vor: _ _ _ _ _ _ _ G

