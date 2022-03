Heidelberg. (tmn) Der altersbedingte Muskelschwund kommt langsam, aber stetig. Statistisch gesehen verlieren wir ab dem 50. Lebensjahr rund ein bis zwei Prozent unserer Muskelmasse pro Jahr, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Darauf weist der Sportwissenschaftler Ingo Froböse hin.

"Der Muskelschwund ist eine der größten unbeachteten gesundheitlichen Probleme unserer Zeit", sagt der Professor für Prävention und Rehabilitation im Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Durch den Verlust an Muskelmasse verschwinde eines der größten aktiven Organe mit seinen Zellen – und dadurch verschiebe sich die Balance der energieverbrauchenden Zellen hin zu den Fettzellen. Diese Verschiebung kann die Entwicklung unterschiedlicher Stoffwechselkrankheiten begünstigen.

Das Problem an der Sarkopenie, wie altersbedingter Muskelschwund in der Fachsprache genannt wird: Durch den Muskelabbau fällt uns vieles immer schwerer, sodass wir nicht selten immer weniger aktiv sind. Ein Teufelskreis, der das Problem letztlich nur schlimmer macht.

Die gute Nachricht: Zum Gegensteuern ist es nie zu spät. Muskeln seien in jedem Alter trainierbar, betont Froböse. Und mit zunehmendem Alter benötigten sie sogar ein intensiveres Training.

Um altersbedingten Muskelabbau bestmöglich zu bremsen, seien demnach zwei Trainingswege erfolgversprechend:

Erstens – das Training in einem hohen Wiederholungsbereich, 12 bis 15 Wiederholungen pro Satz, und mit einer mittleren Belastung. Konkret heißt das: Zum Ende dieser Übungen sollten die Muskeln brennen, dann hat man der Muskulatur das Zeichen zum Wachstum gegeben.

Und zweitens: Die Belastung mit hoher Intensität. Dieses Training ist durch die Schwierigkeit der Übung oder das höhere Gewicht anstrengender, dafür sind die Sätze jeweils nach einer bis sechs Wiederholungen geschafft. Durch diese Trainingsform werden besonders die weißen Muskelfasern adressiert, die wir im Alter am schnellsten verlieren.

Ein wichtiger Hinweis: Gerade bei hoher Trainingsintensität seien Sicherheit und korrekte Übungsausführung unerlässlich, so der Experte. Sportanfänger starten besser mit professioneller Anleitung in das Krafttraining.

Schnelle Hack-Reis-Pfanne

Zutaten für 2 Portionen:

250 g Hackfleisch (gemischt)

1 Paprika

2 Stangen Staudensellerie

1 Zwiebel

3 EL Öl

1 TL Tomatenmark

70 g 10-Minuten-Langkornreis

250 ml Gemüsebrühe

½ Bund Frühlingszwiebeln

1 TL Paprikapulver (edelsüß)

Cayennepfeffer

Salz

Paprika vierteln, putzen und würfeln. Den Sellerie putzen und in einen halben Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Zwiebel schälen und würfeln. Öl in einer Pfanne erhitzen, Hackfleisch anbraten und dabei zerbröseln. Anschließend Zwiebel, Paprika und Sellerie dazugeben. Nach ein paar Minuten Tomatenmark sowie Reis untermischen, mit Salz und Cayennepfeffer würzen und mit Brühe ablöschen. Zugedeckt die Hack-Reis-Pfanne etwa 15 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit Frühlingszwiebeln in feine Röllchen schneiden und ganz zum Schluss über das fertige Gericht streuen.