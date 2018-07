dpa. Der Hochsommer lässt einfach nicht locker. Und ein Ende ist bisher nicht in Sicht. Egal, ob Garten, Hund, Akku oder die Getränkewahl: Vieles läuft bei Hitze etwas anders:

Für Hund ständig Wasser bereitstellen

Wer mit seinem Hund verreist, sollte dem Tier auf der Autofahrt immer ausreichend Flüssigkeit anbieten. Insbesondere bei längeren Touren sei es wichtig, dem Tier auf der gesamten Strecke frisches Wasser in einem auslaufsicheren Napf zur Verfügung zu stellen, rät die Tierrechtsorganisation Peta.

Auch Hunde können unter Reiseübelkeit leiden. In so einem Fall sollten Besitzer vorab mit dem Tierarzt sprechen. Er kann gegebenenfalls pflanzliche Medikamente gegen die Übelkeit verschreiben. Gerade im Sommer kann ein leicht geöffnetes Fenster während der Fahrt für Kühlung sorgen. Hundehalter sollten die Strecke zudem etappenweise planen und dem Tier längere Pausen gönnen.

Auf Autobahnparkplätzen gehört der Hund an die Leine. Damit sich das Tier während der Fahrt nicht verletzt, sollte der Hund in einer Transportbox sitzen oder mit einem Anschnallgurt gesichert werden. Halter sollten zudem den Hund vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, sonst besteht die Gefahr eines Sonnenbrandes. Im Sommer kann es im Auto sehr heiß werden, deshalb niemals das Tier allein im Wagen lassen.

Medikamente richtig transportieren

Manche Arzneimittel verlieren durch Hitze ihre Wirkung. Tabletten darf man daher im Sommer nicht im Auto liegen lassen. Selbst im Schatten heizt sich das Auto bei hohen Außentemperaturen stark auf, warnt Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe in der Zeitschrift "Neue Apotheken Illustrierte" (Ausgabe 15. Juli 2018). Auf längeren Fahrten verstauen Patienten Medikamente am besten unter einem Vordersitz oder im Kofferraum.

Manche Arzneien - zum Beispiel Insulin oder Biologicals - müssen generell gekühlt gelagert werden. Auf Transportwegen sind sie in einer Kühltasche gut aufgehoben. Dafür wickeln Patienten den Kühlakku aber am besten in ein sauberes Küchentuch. Die Medikamente dürfen nämlich auch nicht einfrieren.

Rasenmähen bei über 30 Grad?

Ist es zu heiß, sollte man auf das Rasenmähen verzichten - nicht grundsätzlich, aber zu bestimmten Tageszeiten. Denn bei Temperaturen über 30 Grad trocknet der Boden viel zu schnell aus, erläutern die Gartenexperten der DIY Academy in Köln. Daher wird diese Arbeit besser erst in den kühleren Abendstunden erledigt. Verzichten sollte man auf das Mähen auch nach einem Gewitter oder Sommerregen. Denn mit nassen Halmen kommen Rasenmäher nicht zurecht und schneiden sie unregelmäßig.

Pedelec-Akku vor Sonne schützen

Große Hitze wirkt sich mit der Zeit schlecht auf die Lebensdauer von Pedelec-Akkus aus. Wer das Rad im Urlaub mitnimmt und den Akku seines Elektrofahrrades im Auto aufbewahrt, sollte ihn beim Parken nie höchsten Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, rät die Sachverständigenorganisation Dekra.

Wer das heiße Auto nicht meiden kann, wickelt den Energiespender besser in eine Decke und verstaut ihn weit unten im Kofferraum.Wer sein Bike länger abstellt, etwa vor dem Schwimmbad, sollte einen möglichst schattigen und luftigen Platz dafür suchen. Und bevor Radler den aufgeheizten Akku erneut laden, lassen sie ihn besser zunächst abkühlen.

Alkohol meiden

Für manche gehören ein Bier oder ein Gläschen eiskalter Weißwein im Sommer einfach dazu. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) weist jedoch darauf hin, dass Alkohol bei Hitze schneller und intensiver wirkt. Der sinkende Blutdruck lässt einen zudem schnell müde und schlapp werden. Wer es übertreibt, riskiert Kreislaufprobleme bis zur Bewusstlosigkeit. Die hohen Temperaturen entziehen dem Körper darüber hinaus Flüssigkeit - man schwitzt. Durch Alkohol gehen noch mehr Mineralstoffe verloren, erklären die Experten. So kann es leichter zu Hitzschlägen kommen. Wer draußen unterwegs ist, sollte daher ausreichend nicht-alkoholische Durstlöscher trinken. Gut geeignet sind Wasser, Tee oder Fruchtschorlen.