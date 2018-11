Zitrusfrüchte schmecken jetzt am besten

Zitrusfrüchte sind inzwischen fast überall ganzjährig zu haben. Was man als Verbraucher dabei leicht vergessen kann: Auch Zitrusfrüchte haben ihre Saison - genau wie heimisches Obst. Orangen etwa werden laut dem Verbraucherinformationsdienst "aid" hauptsächlich noch bis April geerntet - ebenso wie Grapefruits. Für Mandarinen wiederum endet die Saison gerade. Da Zitrusfrüchte nicht nachreifen, schmecken sie während ihrer Saison am besten. Doch Vorsicht: Um die Früchte vor Austrocknung und vorzeitigem Verderben zu schützen, werden sie - mit Ausnahme von Bio-Früchten - mit einer Wachsschicht überzogen. Die Schale solcher Früchte sollte nicht gegessen oder für dekorative Zwecke in der Küche genutzt werden. (csw/Thinkstock)