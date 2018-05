Von Monika Hillemacher

Wer Haus oder Wohnung privat vermietet, legt Wert auf zuverlässige Mieter. Doch wie finden? Am besten mit einer Mischung aus Bauchgefühl und kühlem Verstand. Im Vorfeld sind ein paar Leitfragen hilfreich. Wie lange will ich vermieten: dauerhaft oder zeitlich begrenzt? Und wen suche ich: Familie, Single, Senior oder Wohngemeinschaft?

Die eigenen Antworten geben angehenden Vermietern erste wichtige Hinweise zu Mieterauswahl, Mietvertrag und zur Formulierung der Wohnungsannonce. "Sie kann entsprechend gestaltet werden", sagt Inka-Marie Storm vom Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland in Berlin. Vermerke wie "als Singlewohnung geeignet", "familienfreundliches Umfeld" oder "ruhiges Paar gesucht" sind zum Beispiel ebenso zulässig wie der Hinweis auf unerwünschte Haustiere oder ein befristetes Mietverhältnis. Die Anmerkungen engen frühzeitig den Kreis der Interessenten ein.

Das reduziert nicht nur Frust und Aufwand während des Besichtigungstermins, sondern beugt auch Ärger mit Mitbewohnern vor: Die Studenten-WG passt selten zur Seniorenanlage. Der Besichtigungstermin bietet Gelegenheit zum persönlichen Kennenlernen der potenziellen Mieter. Der Eigentümer hat das Recht, ihnen ziemlich fest auf den Zahn zu fühlen. Schließlich geht es für ihn darum, möglichst solvente und umgängliche Hausbewohner zu bekommen. Deshalb erkundigt er sich nach persönlichen Daten, den Familienverhältnissen und dem Einkommen. Wichtig ist zu erfahren, mit wie vielen Leuten der Interessent einziehen will und ob Haustiere gehalten werden. "Diese Dinge muss und darf ich abklären", betont Storm.

Zum Nachweis der Bonität lässt sich der Immobilienbesitzer mindestens Kontoauszüge und rückwirkende Gehaltszettel vorlegen. Eine Selbstauskunft ist üblich. Zu den weiteren Möglichkeiten gehört die klassische Bonitätsprüfung, meist als Schufa-Auskunft. In Städten mit Wohnungsnot haben Mieter den Nachweis oft schon dabei. Eine andere Option, die Finanzkraft und damit die Sicherheit der Mietzahlung zu testen, ist die Mietschuldenfreiheitsbescheinigung. Sie wird vom aktuellen Vermieter des Wohnungsinteressenten ausgestellt. Mit dessen Einverständnis sind zudem Erkundigungen beim Vorvermieter erlaubt.

Entgegen landläufiger Meinung hält Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund (DMB) in Berlin generelle Vorbehalte gegenüber Menschen mit niedrigem Einkommen für fehl am Platz. Laut Bundesarbeitsagentur erhalten zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger Leistungen für Miete und Nebenkosten vom Jobcenter und können diese dann dem Vermieter überweisen. Wenn der Mieter zustimmt, kann das Jobcenter dies auch direkt übernehmen. Die Mieter haben die Beträge zur Begleichung der Miete also in jedem Fall zur Verfügung. Das unterscheidet sie laut Ropertz von vielen anderen zahlungsschwachen Mietern.

Hat ein Vermieter am Ende die Wahl zwischen mehreren Wunschkandidaten, würden Storm und Ropertz auf Bauchgefühl und Sympathie vertrauen. Ropertz erklärt: "Es ist meine Wohnung, mein Haus. Da will ich keine unsympathischen Leute drin haben." Erst recht nicht, wenn Eigentümer und Mieter unter einem Dach leben.