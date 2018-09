Was gefällt einem Nutzer auf Internetseiten? Welche Seiten schaut er sich wann und wie lange an? Facebook sammelt all diese Daten - wenn man es nicht zu verhindern weiß. Foto: dpa

Hintergrund Was weiß Facebook eigentlich alles über mich? Diese Frage können sich Nutzer des sozialen Netzwerks relativ einfach beantworten, indem sie eine Kopie ihrer gespeicherten Daten herunterladen. Das geht über die Einstellungen. Dort ist unterhalb der allgemeinen Kontoeinstellungen ein unscheinbarer Link namens "Lade eine Kopie deiner Facebook-Daten herunter". Wer ihn [+] Lesen Sie mehr Was weiß Facebook eigentlich alles über mich? Diese Frage können sich Nutzer des sozialen Netzwerks relativ einfach beantworten, indem sie eine Kopie ihrer gespeicherten Daten herunterladen. Das geht über die Einstellungen. Dort ist unterhalb der allgemeinen Kontoeinstellungen ein unscheinbarer Link namens "Lade eine Kopie deiner Facebook-Daten herunter". Wer ihn anklickt, wird auf eine neue Seite geleitet, auf der die Zusammenstellung des persönlichen Facebook-Archivs eingeleitet werden kann. Nach Eingabe des Passworts landet wenige Minuten später ein Download-Link im Posteingang der bei Facebook hinterlegten E-Mail-Adresse. Lädt man sein persönliches Archiv später herunter, sind darin unter anderem alle gegenüber Facebook gemachten Angaben zu sehen, aber auch alle Chats mit Freunden und Bekannten. Auch die zu Werbezwecken gesammelten Interessen sind auf dem Dokument aufgelistet. Ob das allerdings wirklich alle Daten sind, die Facebook gesammelt hat, ist fraglich. "Facebook sieht nur Daten als meine Daten an, die man selber mitteilt", erklärt der Jurist Julian Graf von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Auf anderem Wege auf die Facebook-Server gelangte Informationen zur eigenen Person sind also möglicherweise nicht im Archiv enthalten. Trotzdem lohnt der Download. Graf: "Allein um beurteilen zu können, was man bisher schon so alles preisgegeben hat." (tmn)

tmn. Nutzer von Facebook und Co. gehen besser sparsam mit ihren Daten um. So grenzen sie von vornherein

ein, wie viele persönliche Daten durch soziale Netzwerke von ihnen gesammelt werden. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rät dazu, so wenig wie möglich preiszugeben, Einträge in ihrer Sichtbarkeit zu beschränken und möglichst keine Bezahlinformationen oder Telefonnummern zu hinterlegen.

Gegen eine andere Art der Datensammlung durch Facebook kann man sich aber nur schwer wehren - die eigenen Freunde. Laden diese zum Finden von Facebook-Freunden ihr Adressbuch auf die Unternehmensserver, erhält Facebook auch die persönlichen Daten von Menschen, die möglicherweise gar kein Nutzerkonto bei dem Netzwerk haben.

Facebook sammelt außerdem Daten mittels des "Like"-Buttons. Was gefällt einem Nutzer auf Internetseiten? Welche Seiten schaut er sich wann und wie lange an? Was teilt er mit seinen Facebook-Freunden? Schon der Besuch einer Seite reicht aus, um erfasst zu werden. Die Juristin Sabine Petri von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rät dazu, Like- und Teilen-Buttons besser zu blockieren. Zumindest PC-Nutzer können das recht einfach mit Hilfe von Erweiterungen für die Browser Firefox und Chrome tun. Petri empfiehlt Disconnect oder Ghostery. Diese Add-ons geben Nutzern nicht nur einen Überblick, wer sich für ihre Aktionen im Netz interessiert, sie erlauben auch das gezielte Blockieren einzelner Elemente auf Webseiten.

In den Einstellungen von Facebook können Nutzer außerdem im Unterpunkt "Werbeanzeigen" deaktivieren, dass die Werbung basierend auf besuchten Webseiten und genutzten Apps angezeigt wird. Das verhindert allerdings nicht, dass diese Daten weiter über Webseiten mit Like-Schaltflächen gesammelt werden.