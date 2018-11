Mit oder ohne, das ist die Frage: Bislang gibt es keine Helmpflicht in Deutschland. Foto: pr

Von Nikolas Beck

"Radfahren ohne Helm, das wäre wie Autofahren ohne Gurt", findet Christian Henn. Der ehemalige Telekom-Profi und mehrfache Teilnehmer der Tour de France weiß nur zu gut um die Gefahren für Kopf und Hirn bei einem Sturz. "Wenn ich aufs Rennrad steige, gehört der Helm einfach dazu", sagt der deutsche Straßenmeister von 1996.

Doch wie sieht es im Alltag aus? Was ist mit der kurzen Fahrt zum Bekannten im Ort? Braucht man einen Helm auch für den Weg zum Bäcker um die Frühstücksbrötchen zu holen? Am Sonntagfrüh und bei minimalen Geschwindigkeiten?

In Deutschland gilt lediglich die Empfehlung, stets einen Schutzhelm zu tragen. Eine verpflichtende Regel gibt es nicht. Doch genau diese nicht vorhandene Helmpflicht sorgt aktuell mal wieder für Gesprächsstoff.

Stein des Anstoßes ist ein Urteil des schleswig-holsteinischen Oberlandesgerichts. Eine Klägerin hatte sich eine schwere Schädel-Hirn-Verletzung zugezogen, als sie wegen einer plötzlich geöffneten Autotür gestürzt war - ein Vorgang, der so, oder so ähnlich, häufiger im Straßenverkehr passiert. Der konkrete Fall sorgt jedoch für Aufsehen, da die Richter bei der Radlerin einen Mitverschuldensanteil von 20 Prozent sahen, weil sie ohne Helm unterwegs war. Es könne "grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass ein verständiger Mensch zur Vermeidung eigenen Schadens beim Radfahren einen Helm tragen wird", hieß es. Ohne Kopfschutz hat ein Radfahrer also immer dann eine Mitschuld, wenn durch das Tragen eines Helmes Kopfverletzungen vermieden oder gemindert worden wären - selbst wenn sich der Unfallgegner verkehrswidrig verhalten hat.

"Das ist nicht in Ordnung und darf auch nicht so stehen bleiben", ärgert sich Ulrich Syberg, der Bundesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC). Drum will der ADFC das Opfer dabei unterstützen, die Entscheidung durch eine Revision beim Bundesgerichtshof aufheben zu lassen.

Eine Helmpflicht dürfe nicht durch die Hintertür eingeführt werden, klagt die Radfahrer-Lobby.

Christian Henn könne zwar jedem nur dingend empfehlen, beim Radfahren einen Helm zu tragen. Von einer verpflichtenden Regelung hält der 49-jährige Wieblinger aber nichts. "Bei der Fahrt zum Bäcker mit Geschwindigkeiten unter 20 km/h fühle ich mich auf dem Rad so sicher, dass ich denke, ich brauche keinen."

Staunen muss Henn aber, wenn er im eigenen Fotoalbum blättert und Aufnahmen aus seiner aktiven Zeit sieht. Voll am Anschlag im Feld oder auf Abfahrten mit todesmutigen Geschwindigkeiten - und alles ohne Helm. Diese Zeiten sind freilich längst vorbei. Schon Mitte der Neunziger wurde eine Helmpflicht bei Radrennen eingeführt. "Das kam ganz schlecht an", erinnert sich Henn: "Es gab sogar verzögerte Starts und Streiks, um zu zeigen, dass die Fahrer das nicht wollen. Denkt man darüber heute nach, kann man sich das gar nicht mehr erklären."

Doch kann eine Regelung, die unter Profis inzwischen niemand mehr anzweifelt, für die Allgemeinheit so falsch sein? Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat dazu eine klare Meinung und fordert vehement eine Einführung der Helmpflicht: "Ich werbe nachdrücklich dafür, weil ein Helm schlimme Kopfverletzungen mindern oder verhindern kann."

Ähnlich sieht es Rolf Heutling. Der Vorsitzende des Radsport Rhein-Neckar e.V. ist ein Befürworter der Helmpflicht. "Ohne Helm wird bei uns nicht gefahren", verdeutlicht Heutling. Dies gelte fürs Training der Nachwuchssportler und Bundesliga-Junioren genauso wie für gemeinsame Freizeitausfahrten, etwa den alljährlichen Radtreff Rhein-Neckar.

"Wer Rad fährt weiß, der Körper hat beim Sturz einen solchen Peitscheneffekt, die Birne knallt als Erstes auf", sagt Heutling, der vor einigen Jahren bei einem Sturz mit dem Kopf aufgeschlagen und trotz Helm kurzzeitig weggetreten war. "Das wäre ohne Kopfschutz ganz anders ausgegangen", glaubt Rolf Heutling, der darum das Tragen eines Helmes nicht nur als Eigenschutz sieht, sondern auf die teilweise verheerenden Auswirkungen von Kopfverletzungen verweist.

Das Hirn müsse besonders gut vor Verletzungen bewahrt werden, schlägt Professor Tim Pohlemann von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie ähnliche Töne an. Radfahrer sind schließlich oft so schnell unterwegs, dass die Schädeldecke alleine das Gehirn bei einem Sturz nicht mehr ausreichend schützt. "Verletzungen am Gehirn führen schnell zum Tod oder zu Schwerbehinderungen", erklärt Professor Pohlemann.

Ob durch eine Einführung der Helmpflicht aber tatsächlich die Sicherheit aller Radfahrer gesteigert würde, daran zweifelt der ADFC. Studien aus anderen Ländern, in denen ein Kopfschutz bereits verpflichtend ist, belegten, dass sich viele Menschen vom Radfahren durch eine Helmpflicht abbringen ließen und es dadurch für die verbliebenen Radfahrer noch gefährlicher werde. "Das sind die berühmten Argumente, ich halte das aber für ein bisschen suspekt", sagt Heutling. "Einen Helm zu tragen ist reine Gewöhnungssache." Außerdem hätten sich die Radhelme enorm entwickelt, findet Henn. "Die Belüftung des Kopfs ist teilweise ohne Helm besser als mit", ergänzt Heutling und ist sich sicher: "Irgendwann wird die Helmpflicht kommen müssen." Das Urteil aus Schleswig-Holstein findet er dennoch falsch.

Die Diskussionen werden weitergehen.