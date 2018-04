tmn/csw. Man nehme zwei Esslöffel Olivenöl, ebenso viel Gurkensaft und ein Eiweiß. Was sich anhört wie die Zutatenliste für eine Salatsoße, ergibt eine Gesichtsmaske. Nach 30 Minuten auf dem Gesicht wird sie mit lauwarmem Wasser wieder abgewaschen. Die Anleitung für den Ei-Öl-Gurken-Mix ist aber längst nicht das einzige Wohlfühlrezept zum selbst ausprobieren. So wird das Wellness-Wochenende in den eigenen vier Wänden möglich.

Freitags geht es los: Die Fitness- und Wellnessberaterin Yvette Tyl hat ein spezielles Programm für das Wohlfühlwochenende ausgearbeitet - das ganz ohne Anmeldung im teuren Spa-Hotel auskommt. Los geht es am Freitagabend mit einer Runde Walking und einigen Gymnastikübungen, ehe ein "Kleopatrabad" ansteht.

"Kleopatrabad": "Die Schönheit vom Nil hatte ihre ganz besonderen Beautytricks - Milch und Sahne machen die Haut glatt und versorgen sie mit Vitaminen und Mineralstoffen", so Tyl. Entsprechend lautet das Rezept für das "Kleopatrabad": Ein Liter Stuten- oder Vollmilch und ein Becher Sahne werden in das einlaufende Badewasser gegeben, das nicht zu heiß sein darf. Dann heißt es, 15 bis 20 Minuten bei Kerzenschein zu genießen und zu entspannen.

So wird die Haut noch schöner: Am Samstagmorgen regt eine Wechseldusche die Durchblutung an. Später am Tag wird etwas lauwarmes, kalt gepresstes Olivenöl mit ein wenig Jojobaöl vermischt - für eine kleine Massage. Für zarte und weiche Hände sorgt ein Bad in lauwarmem Speiseöl.

Glanz für die Haare: Doch nicht nur die Haut bekommt beim Wellnesswochenende daheim ihre Portion Pflege, sondern auch die Haare. Die Geheimwaffe für fülliges, glänzendes Haar ist eine Mischung aus einem Esslöffel Olivenöl, einem Eigelb, zwei Esslöffeln Zitronensaft und einem Schnapsgläschen Bier. Sie muss nach dem Auftragen 15 Minuten lang einwirken. Danach werden die Haare wie gewohnt gewaschen.

Schönheit kommt auch von innen: Nach dem Verwöhnprogramm für Haut und Haare am Samstag folgt am Sonntag die innere Schönheitskur. Denn so gut wie jede Kosmetik wirkt nur an der Oberfläche. Eine besonders nachhaltige Wirkung haben dagegen Obst, Gemüse, Pflanzenöle, Milch und Eier, wenn sie gegessen werden. Haut und Haar brauchen Vitamine und alle anderen Nährstoffe, damit die Zellen gut funktionieren und sie sich besser erneuern können. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt entsprechend: Weniger Fett, dafür mehr Obst, Gemüse und Vollkornprodukte. Das wirke sich positiv auf die Versorgung mit essenziellen Nährstoffen aus.

Wellness-Frühstück: Zu einem guten Wohlfühlwochenende gehört ein gutes Frühstück - für das man sich sonntags endlich mal so richtig schön Zeit lassen kann. Es kann zum Beispiel aus einem schönen Vollkornbrot, selbst gemachtem Müsli - zubereitet mit dem Lieblingsobst -, Naturquark- oder Joghurt, zartem Frisch- oder Hüttenkäse, Edamer und Emmentaler, sowie fettarmer Wurst - wie wäre es mit einem schönen Lachsschinken - bestehen. Dazu passt ein schöner, frisch aufgebrühter Kräutertee. Später gibt es noch ein lecker-leichtes Abendessen (siehe Rezept), das sich in guter Gesellschaft gleich doppelt genießen lässt.