tmn/csw. An den Schläfen rinnt das Wasser, unter den Ärmeln bilden sich nasse Flecken, unangenehmer Geruch macht sich breit: Von diesen Schattenseiten heißer und auch schwüler Tage bleibt kaum jemand verschont. Da sind Anti-Schweiß-Strategien gefragt. Dabei sollte man jedoch nicht vergessen: Schwitzen ist lebensnotwendig.

Warum wir schwitzen: Schwitzen ist für den menschlichen Körper lebenswichtig. "Der Schweiß arbeitet wie eine Klimaanlage, die den Körper über Verdunstungskälte vor Überhitzung schützt", erklärt Christian Raulin vom Berufsverband der Deutschen Dermatologen. Hintergrund Viel trinken! tmn. Wer Nierensteinen vorbeugen will, sollte bei großer Hitze deutlich mehr als zwei Liter am Tag trinken. So lässt sich verhindern, dass trotz starken Schwitzens die Urinmenge weniger wird. Darauf weisen die Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU) und der Berufsverband der Deutschen Urologen hin. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass normalerweise in Urin lösliche Salze in höherer [+] Lesen Sie mehr Viel trinken! tmn. Wer Nierensteinen vorbeugen will, sollte bei großer Hitze deutlich mehr als zwei Liter am Tag trinken. So lässt sich verhindern, dass trotz starken Schwitzens die Urinmenge weniger wird. Darauf weisen die Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU) und der Berufsverband der Deutschen Urologen hin. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass normalerweise in Urin lösliche Salze in höherer Konzentration vorhanden sind und auskristallisieren. Daraus können Nierensteine entstehen, die unproblematisch sind, solange sie in der Niere sind. Gelangen sie von dort aber in den Harnleiter, führen sie zu starken, kolikartigen Schmerzen. Ein extremes Warnzeichen ist bräunlich gefärbter Urin - dann hat der Körper entschieden zu wenig Flüssigkeit bekommen. Im Idealfall ist der Harn der DGU zufolge wasserklar, mindestens aber hellgelb. Bei Hitze empfiehlt es sich, pro Stunde mindestens 100 Milliliter zu trinken, am besten Leitungswasser und ungesüßte Tees.

[-] Weniger anzeigen

Wann wir müffeln: Schweiß ist zunächst geruchsneutral. Doch das ändert sich schnell, wenn man verstärkt schwitzt. Denn dort, wo der Schweiß nicht abfließen oder abtrocknen kann, entsteht ein feucht-warmes Milieu. Darin fühlen sich Bakterien wohl. Sobald die Keime mit der Zersetzung des Schweißsekrets beginnen, fängt dann das große Müffeln an.

Hautbakterien rückt man am besten mit Körperhygiene zu Leibe. "Dazu gehören regelmäßiges Wechseln und Waschen der Kleidung und Waschen mit warmem Wasser und einer milden Lotion oder Seife", sagt Lea Sophie Lukas von der Stiftung Warentest. Mit kleinen Kunststoffknäulen oder unechten Schwämmen erreicht man Ritzen und Falten am besten. Durch Rasieren der Achselhaare wird außerdem die Oberfläche verkleinert und den Bakterien Nährboden entzogen.

Wie stark wir schwitzen: "Männer haben mehr Muskelmasse, produzieren dadurch mehr Wärme und schwitzen also auch mehr", erläutert Christoph Schick vom Deutschen Hyperhidrosezentrum. Daneben läuft dem einen in derselben Umgebung deutlich früher das Wasser herunter als dem anderen. "Vermutlich funktioniert die Steuerung der Schweißdrüsen unterschiedlich schnell", sagt der Experte. Daneben spielen Gene, Hormone und Erkrankungen eine Rolle. Der spezifische Geruch wird auch durch die Zusammensetzung der Bakterien bestimmt. Im Klartext heißt das: Das eigene Schwitzen kann man nur begrenzt beeinflussen.

Die besten Anti-Schweiß-Strategien: Eine Möglichkeit ist, kurze Erhitzungen zu vermeiden. "Auch wenn der Körper nur kurze Zeit erhitzt wurde, dauert es eine Weile, bis das Gehirn das Schwitzen wieder stoppt", sagt Schick. Also besser stramm in Richtung Bushaltestelle marschieren als in letzter Sekunde einen Sprint hinlegen. Der zweite Ansatzpunkt ist die Ernährung, erklärt Lukas: "Scharf gewürzte Speisen, große, den Körper belastende Portionen, aber auch Kaffee und Alkohol können die Wärmeproduktion im Körper steigern." Und auch Stress kann ein kräftiger Schweißtreiber sein. Entspannung und Ruhe könnten dagegen helfen.

Darüber hinaus gilt es, die unangenehmen Begleiterscheinungen des Schwitzens zu mildern - zum Beispiel durch die Kleidung. "In weiter, luftiger Kleidung schwitzt man zwar rein mengenmäßig nicht weniger, aber es kommt zu besserer Verdunstung auf der Haut", erklärt Schick.

Wer denkt, er könne das Schwitzen stoppen, indem er sich durch eine eiskalte Dusche abkühlt, der irrt. Sie regt sogar zum vermehrten Schwitzen an, da Kreislauf und Stoffwechsel angekurbelt werden. Besser ist stattdessen eine lauwarme Dusche.

Deos und Antitranspirantien: Damit die geruchsverursachenden Bakterien erst gar keine Chance haben, werden Deos am besten gleich nach dem Waschen aufgetragen.

Antitranspirantien setzen auf Aluminiumchlorid. "Dieses Salz hat die Fähigkeit, die Schweißdrüsenausführungsgänge im Bereich der unteren und mittleren Hautschichten günstig zu beeinflussen", sagt Raulin. Es werde vermutet, dass es zu einem Abdichten der Ausführungsgänge kommt - und als Folge die Schweißdrüsen weniger aktiv sind.

Kritiker der Aluminiumsalze befürchten, dass diese in den Körper gelangen und dort langfristig Schaden anrichten könnten. Die wissenschaftliche Datenlage ist widersprüchlich. Um das Eindringen in den Körper nicht zu befördern, sollten Antitranspirantien nicht direkt nach der Rasur oder auf geschädigte Haut aufgetragen werden.