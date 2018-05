Eine Blüte an einem Zierkirschenbaum in Potsdam hebt sich vom blauen Himmel ab. Das Wetter soll auch in den nächsten Tagen für die Jahreszeit zu mild bleiben. Foto: dpa

Von Elisabeth Murr-Brück

Heidelberg. Den täglichen Wetterbericht können wir uns derzeit sparen. Der Hahn kräht auf dem Mist: "Es bleibt, wie es ist." Feuchte und relativ milde Luft, objektiv zu warm für die Jahreszeit, gefühlt einfach unangenehm nasskalt und keine Änderung in Sicht. War es das mit dem Winter? Für Meteorologen sind frühlingshafte Temperaturen im Winter nichts Ungewöhnliches – "zwei, drei Tage lang", sagt Christoph Hartmann vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach; drei Wochen und mehr fallen auch für die Wetterkundler aus dem Rahmen.

Immerhin können sie erklären, was da schief läuft. Seit Wochen hat sich ein Tief über dem Atlantik festgesetzt und saugt milde Luft aus der Biskaya und dem westlichen Mittelmeer zu uns.

Das Phänomen ist nicht neu. Zu Weihnachten 1180 sollen in Straßburg die Kirschbäume geblüht haben. Der Schriftsteller Johan Peter Hebel berichtet im "Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreundes": " der und jener, der jetzt noch fröhlich in den Knabenschuhen herumspringt, wird in sechzig Jahren einmal als alter Mann auf der Ofenbank sitzen und seinen Enkeln erzählen, dass ... man Anno 6, als der Franzos’ in Polen war, zwischen Weihnacht und Neujahr Erdbeeren gegessen und Veigelein (Veilchen) gebrochen habe" – 28 solcher Jahrgänge seien in alten Chroniken vermeldet.

Ob man 2014 im Januar schon damit aufhören kann, "die Stuben zu heizen", wie das aus dem Jahr 1722 verzeichnet wird, bleibt indes ungewiss. Vorhersagen die über zwei Wochen hinausgehen, sind für Christof Hartmann "Glaskugel-Gucken". Zwar scheint es ein Modell zu geben, das prinzipiell eine Vorhersage für milde oder strenge Winter erlaubt: Ein Pendant zum pazifischen El-Nino-Phänomen, wonach der Golfstrom die Wechselwirkung zwischen Azorenhoch und Islandtief beeinflusst. Doch noch fehlen entsprechende Rechenmodelle. So bleibt es bei Erfahrungswerten: Es ist eher wahrscheinlich, dass es noch kalt wird, "Märzwinter" ist ein unter Meteorologen geläufiger Begriff.

Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee also, wie der Volksmund sagt? Eher nicht meint Wetterkundler Hartmann; vor allem aber deswegen, weil Ostern in diesem Jahr ziemlich spät liegt. Kälteperioden auch noch im April seien aber durchaus nicht ungewöhnlich. "Die gewöhnliche Eigenschaft des Wetters besteht darin, dass es ungewöhnlich ist", sagt dazu der Saarbrücker Professor Horst-Joachim Lüdecke.