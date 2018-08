Wer seinen Job nicht ganz aufgeben will, kann - wie Christine Bell, die in Tansania bei der Weiterbildung von Schneiderinnen hilft - als Senior-Experte arbeiten. Foto: SES

Von Marc Herwig, dpa

Ludwigsburg (dpa/tmn) - Jeder Tag ein Sonntag, ausschlafen so lang man will, und vor allem: Kein Chef mehr, der nervt. Viele Arbeitnehmer malen sich die Rente aus wie das Paradies auf Erden. Doch Eckart Hammer vergleicht die Rente lieber mit den Flitterwochen: Die erste Zeit ist großartig. Dann kommt oft der ernüchternde Ehealltag, sagt der Professor für Sozialmanagement an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg. Vor allem für Männer bricht mit der Arbeit häufig der zentrale Lebensinhalt weg. Experten raten deshalb, sich langfristig auf die Rente vorzubereiten. Dann können Beschäftigte diese Lebensphase auch wirklich genießen.

«Der Ruhestand ist gerade für Männer oft eine Lebenskrise», sagt Hammer. «Und das, obwohl sich die meisten lange darauf freuen, endlich frei zu sein.» Viele hätten aber falsche Vorstellungen. «Die denken immer: Ich habe noch ganz viele Projekte, die ich schon lange vor mir herschiebe. Etwa Bücher lesen, große Reisen machen oder den Keller aufräumen. Aber irgendwann ist das alles gemacht, der Keller ist aufgeräumt, und dann kommt eine große Leere.»

Frauen hätten durch die Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen häufig ohnehin schon Brüche in ihrer Erwerbsbiografie. Der Rentenbeginn sei für Männer dagegen oft die erste existenzielle Lebens- und Sinnkrise, sagt Hammer. «Plötzlich wird man von niemandem mehr nach seinen Kompetenzen gefragt, ehemalige Kollegen und Geschäftspartner interessieren sich nicht mehr für einen.» Besonders hart treffe es Führungskräfte, die immer von Untergebenen hofiert wurden. «Je höher der Posten, desto tiefer ist der Fall. Plötzlich sind sie Teil der klassenlosen Gesellschaft der Rentner und ihre alten Privilegien sind nichts mehr wert.»

Das Problem sei, dass viele durch die jahrzehntelange Fokussierung auf den Job kaum noch wissen, was sie mit ihrem Leben außerhalb der Arbeit anfangen können, erläutert der Karriereberater Jürgen Hesse. Um genau das zu vermeiden, müssten Berufstätige sich in Gedanken frühzeitig auf den Lebensabend vorbereiten. «Man sollte versuchen, langsam in den Ruhestand hinüberzugleiten, zum Beispiel indem man seine Arbeitszeit nach und nach reduziert.» Wer etwa durch Teilzeitarbeit weniger Zeit im Büro verbringt und dadurch mental allmählich Abstand zu seiner Arbeit bekommt, könne sich auch leichter Gedanken über sein Leben außerhalb des Jobs machen.

Der 50. Geburtstag sei für viele Menschen ein einschneidender Moment. «Da merkt man plötzlich, dass das Berufsleben wie auch das Leben generell endlich ist.» Häufig verändere sich in diesem Alter auch die Rolle im Job. «Das Fachwissen von älteren Mitarbeitern wird zwar immer wichtiger für einen Arbeitgeber. Aber die Älteren nehmen häufig eine etwas andere Rolle ein, denn sie können besser moderieren, verknüpfen und beraten», sagt Hesse.

«Man muss sich klarmachen, dass ein glückliches Leben nicht nur auf der Couch vor dem Fernseher stattfinden kann», betont Herb Stumpf, der sich als Coach auf ältere Arbeitnehmer konzentriert hat. «Menschen brauchen Ziele und einen Lebensinhalt. Und sie brauchen soziale Kontakte.» Ohne das sei es kaum möglich, den Ruhestand wirklich zu genießen.

Betätigungsmöglichkeiten im Alter gibt es viele: Manche Senioren arbeiten bei der Telefonseelsorge oder im Hospizdienst, andere übernehmen Verantwortung in einem Verein oder helfen Kindern aus Migrantenfamilien. Um den passenden Bereich für sich zu finden, sollten Ältere in Ruhe in sich hineinhorchen, rät Stumpf. «Man sollte da weit zurückdenken bis in die Kindheit und Jugend: Welche Träume hatte ich damals? Welchen Hobbys und Interessen wollte ich immer nachgehen, ohne dass ich mir das erfüllen konnte?»

Wer seinen Job nicht ganz aufgeben will, kann auch als Senior-Experte arbeiten. Über Vermittler - wie den Senior-Experten Service in Bonn - werden Ruheständler teilweise weltweit bei kniffligen Problemen zurate gezogen.

Nur eines hält Stumpf für grundfalsch: weit über die eigentliche Rentengrenze hinaus ganz normal weiterzuarbeiten, als wenn nichts wäre. «Es gibt eine Menge Unternehmer, die nicht erkannt haben, dass ihre Zeit abläuft. Das ist gefährlich für das Unternehmen und für die Menschen, die dort beschäftigt sind», sagt er. «Man muss irgendwann das Zepter aus der Hand geben und die Verantwortung in jüngere Hände legen können - sonst erledigt das der Tod für einen, und das dann völlig ungeplant!»

Im Endeffekt seien das aber alles Luxusprobleme, findet Hammer. «Wir werden heute in einem Lebensalter in den Ruhestand geschickt, in dem wir eigentlich noch viel zu jung sind für Ruhe. Da hat man oft noch 15 oder 20 Jahre, die man in gutem körperlichen Zustand genießen kann.» Diese Zeit gelte es zu nutzen. Deshalb brauchten Ältere nach dem Job noch einmal ein zweites großes Projekt im Leben.