Von Constanze Werry

Auto, Bus oder Bahn, das ist egal. Selbst wenn alles glatt läuft, zehrt Pendeln an den Nerven. Hier einige Tipps, die das ewige Hin und Her ein wenig leichter machen.

Das beste Verkehrsmittel: Innerhalb einer Stadt kommt man mit Bus und Bahn in der Regel schneller ans Ziel als mit dem Auto. Strecken bis zu zehn Kilometern können auch gut mit dem Fahrrad bewältigt werden. Distanzen von zwei oder drei Kilometern sogar zu Fuß. Für weitere Strecken bietet sich die Bahn an - wenn die Verbindung gut ist. Ansonsten ist das Auto das Gefährt der Wahl. Alternativ steigen Pendler aber auch immer häufiger aufs Faltrad um. Dafür ist nicht unbedingt ein Fahrradticket notwendig. Und es lassen sich mit Bus und Bahn auch Arbeitsstätten erreichen, die nicht optimal an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden sind.

Pendeln mit dem Auto: Den Weg zur Arbeit fahren viele wie im Schlaf - glauben laut dem TÜV-Verkehrspsychologen Gerhard Laub viele Pendler. Doch gerade routinierte Pendler sind einer Einschätzung des TÜV Süd zufolge eher unaufmerksame Verkehrsteilnehmer. Sie neigten zum Telefonieren am Steuer oder setzten ihr Frühstück im Auto fort. Auch werde manches übersehen - wie etwa Tempolimits an Baustellen. Deshalb sollten gerade Vielfahrer besonders aufmerksam unterwegs sein. Um möglichen Ablenkungen vorzubeugen, empfiehlt der TÜV, Smartphones während der Fahrt besser ausgeschaltet zu lassen, um erst gar nicht in die Versuchung zu kommen, E-Mails zu checken. Um Stress zu vermeiden, sollten Auto-Pendler darüber hinaus mögliche Verzögerungen wie Staus mit einkalkulieren. Wer früher losfährt, schont seine Nerven. Eventuell bietet sich auch eine Fahrgemeinschaft an. Das macht das Pendeln nicht nur günstiger, man kann sich auch untereinander mit dem Fahren abwechseln.

Bus und Bahn: In der Regel fahren Pendler hier mit einer Jahreskarte oder auch einem Job-Ticket günstiger als mit Monatskarten. Außerdem gilt: Nicht immer ist der kürzeste Weg auch der Beste. Häufiges Umsteigen etwa, stresst unnötig. Was die Kleidung angeht, fahren Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel mit dem Zwiebelprinzip am besten. So können sie sich am einfachsten den gegebenen Temperaturen anpassen.

So kommt keine Langeweile auf: Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Surfen mit dem Laptop oder Tablet, Musik hören - für Pendler bewährte Mittel gegen die Langeweile. Für zusätzliche Abwechslung können aber auch zum Beispiel Sprachkurse sorgen. Spezielle Audio-Sprachkurse erlauben es, quasi zwischen Tür und Angel einfach mal noch eine neue Fremdsprache zu lernen. Speziell für Autofahrer - die nicht während der Fahrt lesen können - bieten sich außerdem Hörbücher an. Die Bandbreite reicht vom aktuellsten Krimi bis zur wissenschaftlichen Abhandlung - und das Sortiment wächst stetig weiter.

Entspannung: Der Heimweg eignet sich hervorragend, um richtig abzuschalten und entspannt zu Hause anzukommen. Denn es bleibt Zeit, den Tag noch einmal Revue passieren zu lassen. Ärgerliche Ereignisse können durchdacht und abgeschlossen werden. Außerdem lohnt es sich, anstehende Aufgaben oder liegen gebliebene Arbeiten aufzuschreiben. So sind sie aus dem Kopf. Vielleicht lässt sich die eine oder andere Aufgabe sogar noch direkt unterwegs erledigen. Dann kann zu Hause gleich die Freizeit beginnen.

Proviant: Unverzichtbar ist auf mittleren und längeren Strecken ein Getränk. Das können eine Flasche Wasser sein oder auch Kaffee oder Tee in einem Thermobecher sein. Dieser sollte allerdings zuvor zu Hause auf Herz und Nieren getestet werden sollte, damit er nicht etwa ausläuft.