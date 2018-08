csw/tmn. Nicht immer ist ein natürliches, aus einer unterirdischen Quelle gewonnenes Mineralwasser so rein, wie es wünschenswert wäre. Bei einer Untersuchung von 30 Medium-Mineralwässern stellte die Stiftung Warentest bei zehn Produkten Verunreinigungen aus oberirdischen Schichten fest. Diese bedeuteten zwar kein Gesundheitsrisiko, führten aber dazu, dass sich das Mineralwasser nicht mehr von Trink-, Tafel- und Quellwasser unterscheide, bemängeln die Tester. Bei letzteren würden solche Verunreinigungen durchaus toleriert. Hintergrund Verschiedene Wassersorten > Mineralwasser: Zugrunde liegt "natürlichem Mineralwasser" immer Niederschlagswasser, das durch verschiedene Gesteinsschichten sickerte und auf seinem Weg gereinigt sowie mit Mineralien wie Kalzium, Magnesium, Natrium und Kalium angereichert wurde. Laut der Mineral- und Tafelwasserverordnung muss Mineralwasser aus unterirdischen Reservoirs stammen und direkt an [+] Lesen Sie mehr Verschiedene Wassersorten > Mineralwasser: Zugrunde liegt "natürlichem Mineralwasser" immer Niederschlagswasser, das durch verschiedene Gesteinsschichten sickerte und auf seinem Weg gereinigt sowie mit Mineralien wie Kalzium, Magnesium, Natrium und Kalium angereichert wurde. Laut der Mineral- und Tafelwasserverordnung muss Mineralwasser aus unterirdischen Reservoirs stammen und direkt an der Quelle abgefüllt werden. Anders als die Bezeichnung "natürliches Mineralwasser" vermuten lässt, spielt der tatsächliche Mineralstoffgehalt seit 1980 keine Rolle mehr - er kann also auch sehr niedrig sein. Natürlichem Mineralwasser darf Kohlensäure sowohl entzogen als auch hinzugefügt werden.



> Trinkwasser: Dieses wird aus Grundwasser, Seen und Flüssen gewonnen und in Wasserwerken für den Verzehr aufbereitet. Es gilt als das am strengsten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland.



> Tafelwasser: Es ist ein Verschnitt aus verschiedenen Wasserarten wie etwa Trink- und Mineralwasser. Dabei dürfen Mineralstoffe und Kohlensäure künstlich zugesetzt werden. (csw)

Nur sechs Wässer waren in dieser sowie in anderer Hinsicht einwandfrei. Laut den Warentestern sind das: Frische Brise für 24 und Vio für 51 Cent je Liter sowie die für je 13 Cent pro Liter erhältlichen Handels-Eigenmarken Kaufland/K-Classic (Mierbach Quelle), Lidl/Saskia aus Jessen und Wörth am Rhein sowie Rewe/ja! (Paulusquelle). Weder am Geschmack noch an der Kennzeichnung hatten die Tester etwas auszusetzen. Sie fanden außerdem keine Verunreinigungen wie künstliche Süßstoffe oder Abbauprodukte von Pestiziden. Hier die wichtigsten Fakten und Tipps rund um Mineralwasser, Trinkwasser und Co.

> Leitungswasser ist nicht schlechter als Mineralwasser: Wenn wir von Leitungswasser sprechen, meinen wir in der Regel korrekterweise Trinkwasser. Denn auch Brauchwasser zählt zu Leitungswasser, das wir aber natürlich nicht trinken. Laut dem Umweltbundesamt ist die Qualität von Wasser aus dem Hahn hervorragend. Die Trinkwasserverordnung gehe teilweise sogar über die der Mineral- und Tafelwasserverordnung hinaus. So legt die Trinkwasserverordnung - anders als die Mineral- und Tafelwasserverordnung - Höchstgehalte für Pestizide, Industriechemikalien und Uran fest. Der Genuss von abgestandenem Leitungswasser sollte allerdings nach Möglichkeit vermieden werden, da sich Keime und Schadstoffe anstauen können. Daher sollten Verbraucher am besten den Hahn 30 Sekunden aufdrehen, bis kaltes Wasser kommt, bevor sie es trinken oder zum Kochen verwenden.

Besteht einmal akute Gesundheitsgefahr, warnen die Wasserwerke. Darüber hinaus können laut Warentest allein ungeeignete Armaturen und veraltete Bleirohre ein gewisses Gesundheitsrisiko bergen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich bei Verdacht an das zuständige Wasserwerk oder das Gesundheitsamt wenden. Diese halten Laboradressen für seriöse Trinkwasseranalysen bereit, die allerdings unter Umständen kostenpflichtig sein können.

> Verpackung: Die meisten Deutschen kaufen ihr Mineralwasser in dünnwandigen Einweg-PET-Flaschen. Mit Blick auf die Öko-Bilanz schneiden laut Stiftung Warentest Mehrweg-Pfandflaschen jedoch wesentlich besser - ob aus Kunststoff oder Glas ist dabei zweitrangig. Ausschlaggebend sei, dass die Flasche mehrfach befüllt werde. Laut dem Umweltbundesamt ist der Energie- und Ressourcenverbrauch für Rücktransport und Reinigung bei Mehrwegflaschen bedeutend geringer als der Herstellungsaufwand für Einwegflaschen. Um Einweg- und Mehrweg-PETs auseinanderzuhalten hier ein Tipp: "Zerknitterbare" Plastikflaschen sind immer Einwegflaschen.

> PET-Flaschen und Gesundheit: Immer wieder geistern im Zusammenhang mit PET-Flaschen Berichte über hormonelle Substanzen durch Nachrichten und Zeitungen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat sowohl die hormonähnlichen als auch die toxikologischen Wirkungen von den in PET-Flachen abgefüllten natürlichen Mineralwässern nachgewiesenen Substanzen unter die Lupe genommen. Demnach gäbe es weder Hinweise auf eine östrogenartige Aktivität in den Mineralwässern "noch wurden Substanzen in Konzentrationen nachgewiesen, die eine solche Aktivität hätten hervorrufen können", heißt es in einer Stellungnahme. Bier, Wein, Soja- und Milchprodukte enthielten laut Prof. Bernd Schäfer vom BfR von Natur aus deutlich mehr hormonaktive Substanzen. Jedoch bestehe weiterer Forschungsbedarf.

Hin und wieder hat Wasser aus PET-Flaschen einen süßlich-fruchtigen Geschmack. Erzeugt wird er durch Acetaldehyd, das bei der Herstellung und Lagerung entsteht. Ein Gesundheitsrisiko bestehe laut dem BfR jedoch nicht. Der Grenzwert liege bei 6 Milligramm Acetaldehyd auf ein Kilo Lebensmittel. Dieser werde nur in den seltensten Fällen überschritten. Allerdings können wir bereits kleinste Spuren des Stoffes schmecken.

> Hinweise auf der Flasche: "Natriumhaltig", "Für Säuglinge geeignet", "mit Sauerstoff" - solche Hinweise findet man auf etlichen Wasserflaschen. Doch was sagen sie aus? Natriumhaltiges Wasser enthält über 200 Milligramm Natrium pro Liter Wasser. Wenn wir schwitzen, verlieren wir nicht nur Wasser, sondern auch Natrium. Deshalb eignet sich dieses Wasser vor allem für sportlich aktive Menschen.

Natriumarmes Wasser enthält lediglich 20 Milligramm. Es ist vor allem für Säuglinge und kleinere Kinder sinnvoll. Zur Zubereitung von Babynahrung greifen Eltern am besten zu Wasser, das explizit dafür geeignet ist. Hierfür gelten besonders strenge Grenzen bei Keimen und Mineralstoffen. Mit Sauerstoff angereichertes Wasser soll angeblich die Leistung steigern. Der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zufolge, darf ein tatsächlicher Effekt jedoch bezweifelt werden.