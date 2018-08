Zutaten für vier Portionen:

- Eine halbe Ananas

- 700 Gramm Süßkartoffeln

- 1 Zwiebel

- 2 Möhren

- 2 kleine Zucchini

- 1 Pck. Sahne oder Sojasahne

- 1 Prise Zucker

- 1 Esslöffel Öl

- Currypulver

- Salz und Pfeffer

Die Zubereitung:

Die Ananas schälen und in grobe Würfel schneiden. Ohne Fett in einer Pfanne goldbraun anbraten - dann auf einen Teller geben und pfeffern. Die Zwiebel fein würfeln, Süßkartoffel und Karotten grob würfeln. Die Zwiebel in heißem Fett andünsten, dann Süßkartoffeln und Möhren dazugeben. Alles zusammen zwei Minuten unter Rühren angehen lassen. Nun das Ganze mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen. Anschließend die Zucchini dazugeben. Nun alles mit der Sahne ablöschen und für zehn Minuten köcheln lassen. Zum Schluss die Ananas dazugeben und mit Curry abschmecken.