Von Thorsten Wiese

Autofahrer und Versicherer haben sich den Termin rot im Kalender angestrichen: Am 30. November läuft die reguläre Frist zum Wechsel der Kfz-Versicherung ab. Das kann sich lohnen. "Es kann durchaus sein, dass es für viele teurer wird", sagt Timo Voß, Referent beim Bund der Versicherten (BDV). Aus Wettbewerbsgründen seien Tarife "immer enger kalkuliert" worden. Das heißt im Klartext: Viele Kfz-Versicherungen sind aktuell zu günstig. Nun müssten die Versicherer aufgrund des Preiskampfes der Vorjahre die Prämien wieder erhöhen, schätzt der Experte.

> Das Sparpotenzial: Genaue Angaben zum Sparpotenzial sind aufgrund der Vielzahl an Tarifmerkmalen in der Kfz-Versicherung nicht pauschal möglich. Es gibt kaum eine Versicherungspolice, bei der Kunden anhand so vieler individueller Tarifmerkmale eingestuft werden. Zu den Risikomerkmalen zählen der Autotyp, das Baujahr, der Zulassungsort, die Zahl der vertraglich fixierten Fahrer, wo das Auto nachts abgestellt ist, die Zahl der unfallfreien Jahre und eine mögliche Selbstbeteiligung. "Sie können je nach Anbieter für denselben Versicherungsumfang 500 oder 1800 Euro im Jahr zahlen", erläutert Voß.

> Der Vergleich: Der Experte rät davon ab, sich allein auf die aus der Werbung bekannten Verbraucherportale zu verlassen. Unabhängigkeit sei bei ihnen nicht garantiert. Wer mit einem unabhängigen Makler zusammenarbeitet, der den gesamten Markt im Blick haben sollte, könne möglicherweise bei diesem vorstellig werden. Und wer für sich eine Online-Versicherung passend findet, sollte die Beitragsrechner auf deren Webseiten nutzen und in Eigenregie sorgfältig die Bedingungen vergleichen.

> Auf was es ankommt: Dem Bund der Versicherten zufolge sollte die Deckungssumme bei der Haftplicht mindestens 100 000 Euro betragen. Zudem sollte der Schutz auch für ein im Ausland gemietetes Fahrzeug gelten. Bei der Kaskoversicherung rät der BDV zu einer Police, die auch dann einen Schaden reguliert, wenn dem Verbraucher grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. Außerdem sollten Schäden durch Wildunfälle oder Zusammenstöße mit Tieren jedweder Art versichert sein. Individuell abwägen sollten Autofahrer, ob ihnen Rabatte bei der Vereinbarung einer Werkstattbindung wirklich nutzen. Ausdrücklich abgeraten wird von einer Insassen-Unfallversicherung, weil berechtigte Ansprüche bereits durch die Kfz-Haftpflichtversicherung erfüllt würden.

> Spielräume ausnutzen: Nicht jeder muss den Aufwand des Wechsels auf sich nehmen, um zu sparen. "Wer zufrieden ist, sollte auf seinen Versicherer zugehen und sich nach Spielräumen erkundigen", rät Voß. Möglicherweise passe ein neuer Tarif besser. Denn neu zugeschnitten werden die Verträge jedes Jahr.

> Richtig kündigen: Generell müssen Versicherte ihre Kündigung einen Monat vor Ablauf des Versicherungsjahres beim Unternehmen eingereicht haben. Dieses ist in den meisten Fällen mit dem Kalenderjahr identisch - daher ist der 30. November für so viele Versicherte bedeutsam. "Mit einem Fax oder einem Einschreiben mit Rückschein sind sie am ehesten auf der sicheren Seite", rät Voß. Aber auch derjenige, der den Termin verpasst, kann unter Umständen noch wechseln. Wenn sich zum Beispiel die Prämie erhöht, ohne dass der Versicherungsumfang steigt, haben Versicherte ein Sonderkündigungsrecht. Und auch wer sein Auto verkauft oder einen Unfall hatte, kann kündigen.