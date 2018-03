Durch das verregnete Frühjahr konnte sich die Haut kaum an die Sonne gewöhnen - das Sonnenbrandrisiko ist hoch. Foto: Thinkstock



csw/tmn. Schatten aufsuchen, mit Sonnenmilch eincremen, möglichst die Haut mit Stoff bedecken - im Grunde weiß nahezu jeder, wie er sich vor Sonnenbrand schützen kann. Und doch ist es schnell passiert: Die Haut wird rot, heiß und beginnt zu brennen.

Wer unter einem akuten Sonnenbrand leidet, sollte möglichst keine fettige Körperpflege auftragen. Denn diese könne die Hitze in der Haut zusätzlich stauen, erklärt Prof. Uwe Reinhold vom Berufsverband der Deutschen Dermatologen. Besser seien feucht-kühle Umschläge oder eine kühle Dusche sowie Sonnenbrandgel oder eine Lotion. Wer starke Schmerzen hat, könne außerdem Acetylsalicylsäure (ASS) einnehmen. Das lindere auch die Entzündung in der Haut.

Die Dermatologin Dr. Claudia Jäger empfiehlt außerdem, jede weitere UV-Bestrahlung unbedingt zu vermeiden. Sonnenbrand kommt zustande, wenn das Zellgewebe in den oberen Hautschichten durch zu viel UV-Strahlung geschädigt wird. Dabei kommt es auch zu Entzündungen.

Doch Sonnenbrand ist nicht nur äußerst unangenehm, er kann auch ernstliche Gesundheitsschäden zur Folge haben. Laut Jäger erhöhen frühkindliche Sonnenbrände nachweislich das Risiko, an schwarzem Hautkrebs, dem sogenannten Melanom, zu erkranken. Weißer Hautkrebs dagegen sei eine Folge der Gesamtsumme an Hautschäden, die man über die gesamte Lebenszeit ansammle.

Raue, schuppige Stellen, Verhärtungen oder Schwielen auf der Haut können Anzeichen von zu viel UV-Strahlung sein. Aus dieser sogenannten Aktinischen Keratose entwickle sich in zehn Prozent der Fälle ein Heller Hautkrebs, warnt die Europäische Hautkrebsstiftung. Bei mehr als 200 000 Menschen in Deutschland werde die Krebsart pro Jahr neu diagnostiziert. Vor allem an den besonders sonnenexponierten Stellen wie Stirn, Nase, Ohren oder Dekolleté zeigen sich die verdächtigen Hautveränderungen.

Entsprechend empfiehlt die Stiftung, die Haut einmal monatlich nach auffälligen Stellen abzusuchen. Je früher Hautkrebs erkannt werde, desto besser seien die Heilungsaussichten. Jeder Krankenversicherte ab 35 Jahren hat außerdem alle zwei Jahre Anspruch auf ein kostenloses Hautscreening.