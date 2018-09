Zutaten für 2 Portionen:

- 2 große Putenschnitzel

- 4 Scheiben magerer Schinken

- 2 große Champignons

- Salz und Pfeffer

Die Putenschnitzel flach klopfen, salzen und pfeffern. Mit dem Schinken und den in Scheiben geschnittenen Champignons belegen. Nun die Schnitzel einrollen und mit Zahnstochern fixieren. Die Rouladen in eine leicht gefettete, feuerfeste Form legen und für 35 Minuten bei 170 Grad in den vorgeheizten Backofen schieben. Dazu passt ein knackiger Salat.