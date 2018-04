Verbraucher verarbeiten Wildpilze am besten direkt nach dem Kauf oder dem Sammeln. Denn Pilze verderben sehr schnell. Dabei sollten nur Exemplare in Topf oder Pfanne wandern, die saftig und prall sind sowie keine Flecken, Schimmel oder weiche Stellen aufweisen. Darauf weisen die Lebensmittelexperten vom TÜV Süd hin. Stellen, die glasig aussehen und Madenspuren aufweisen, werden großzügig abgeschnitten. Wer Pilze nicht sofort verbraucht, hebt sie besser nicht mehr als zwei Tage im Kühlschrank auf. Sie sollten nicht in Plastiktüten oder verschlossenen Plastikdosen gelagert werden. Eine andere Möglichkeit ist, frische Pilze umgehend einzufrieren. Dazu werden sie idealerweise nach dem Putzen in Scheiben geschnitten und vor dem Frosten kurz blanchiert. (Text/Foto: dpa)