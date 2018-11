Besonders schön sind kleine, naturbelassene Wachteleier, die auf Zweige gesteckt und damit in einen Strauß eingebunden werden. Der Fachverband Deutscher Floristen spießt als Variation mit dem Stiel einer Schnittblume ausgeblasene Hühnereier auf. Toll wirkt es auch, wenn mehrere so dekorierte einzelne Blumen nebeneinandergestellt werden. Die Stiele stecken dabei in kleinen quadratischen Gefäßen. Die Osterdeko macht sich aber auch gut in Töpfen: Die Pflanzenexperten schlagen vor, die Eier zwischen ein paar Frühblüher in den Topf zu legen. Naturbelassen in Weiß machen sie sich zum Beispiel gut zum Grün der Pflanzen. (Text/Foto: dpa)