Unkel (dpa) Hausbesitzer, die noch Platz in ihren Tanks haben, sollten diese Situation jetzt ausnutzen, rät Aribert Peters vom Bund der Energieverbraucher in Unkel (Rheinland-Pfalz). «Füllen Sie ihre Tanks auf.» Denn ob die Preise auch in den kommenden Monaten weiterhin so günstig bleiben oder weiter sinken, sei kaum vorherzusagen. Schon mit dem derzeitigen Preisniveau habe «niemand wirklich gerechnet», erklärt Peters.

Wer bestellen will, sollte nicht zu lange warten. «Die Lieferzeiten können jetzt schon lang sein», sagt Peters. Wartezeiten von vier, in einigen Fällen auch sechs Wochen, seien durchaus möglich. Angst vor dann höheren Preisen müssten Hausbesitzer aber nicht haben. «Es gilt der Preis zum Zeitpunkt der Bestellung», erläutert Peters. «Das gilt allerdings auch, wenn die Preise bis zur Lieferung möglicherweise weiter gefallen sind.»

Auch wenn Heizöl derzeit generell günstig ist: «Die Preise vergleichen sollten Sie in jedem Fall», rät Peters. «Schauen sie nicht nur bei den örtlichen Händlern nach, sondern auch im Internet.» Bei Bestellungen über das Internet sollten Verbraucher bedenken, dass die Lieferzeiten generell etwas länger seien, als bei örtlichen Händlern.