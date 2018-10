Das Make-up wird am besten mit einem Schwämmchen aufgetupft. Foto: Thinkstock

Von Andrea Abrell

Endlich Sommer! Die Sonne strahlt von einem tiefblauen Himmel, die Lebensfreude steigt genauso wie die Temperaturen, und man fühlt sich rundum wohl in seiner Haut. Nur für die Schönheit birgt diese Jahreszeit die eine oder andere Tücke: Make-up und große Hitze vertragen sich nicht immer. Das Resultat: Spätestens am späten Vormittag ist die Foundation verlaufen, das Gesicht zeigt unschönen Glanz, und von Lidschatten oder Lippenstift sind auch nicht mehr besonders viel übrig. Stellt sich die Frage: Wie schminke ich mich am besten im Hochsommer?

Die beste Basis für ein tolles Make-up ist im Sommer die Pflege. "Damit sich bei hohen Temperaturen kein Wärmestau bildet, sind jetzt leichte Cremes und Lotionen ideal, bei denen pflegende Lipide in wässrigen Lösungen verarbeitet wurden", erklärt der Dermatologe Prof. Volker Steinkraus. Das gilt natürlich umso mehr, wenn Foundation und Co. auf die gepflegte Haut aufgetragen werden.

Wichtig ist dabei vor allem, zwischen der morgendlichen Pflege und dem Make-up eine ausreichend lange Zeit verstreichen zu lassen: Erst nach rund 15 Minuten ist die Creme so in die Haut eingezogen, dass man mit dem Schminken beginnen kann.

"Im Sommer überlegen viele Frauen, ein wasserfestes Make-up zu benutzen", weiß die Visagistin Michaela Ioannidou. "Aber diese Produkte lassen die Haut nicht atmen, und es kommt erst recht zu einem Hitzestau und somit zu vermehrtem Schwitzen." Besser sei es, ein leichtes Make-up zu wählen und dieses mit einem Schwämmchen in die Haut einzuklopfen.

Der Make-up-Artist Peter Arnheim rät von Produkten ab, die Silikone enthalten. In manchen Foundations sollen sie für eine höhere Gleitfähigkeit der Haut sorgen. "Im Sommer versiegeln solche Make-ups allerdings die Haut und fördern somit die Transpiration", erklärt der Experte. "Wer auch bei großer Hitze gar nicht auf eine Foundation verzichten kann, sollte zu einem leichten Puder-Make-up greifen, wenn er fettige oder Mischhaut hat." Frauen mit einem trockenen Teint seien mit einer getönten Tagescreme am besten beraten.

Doch was tun, wenn trotz aller Bemühungen die Hitze stärker ist als das Make-up? "Als oberstes Gebot gilt dann: Niemals mit den Händen über das Gesicht fahren, um den Schweiß abzuwischen", betont Ioannidou. Besser sei es, ein Kosmetik- oder ein Taschentuch auf das Gesicht zu legen, den Schweiß abzutupfen und danach mit der Puderquaste etwas losen Puder aufzutragen. "Auch dabei: Nicht wischen, nur leicht einklopfen."