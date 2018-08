Von Ingrid Laue

Gerade jungen Häuslebauern und Wohnungskäufern fehlt häufig das nötige Eigenkapital, um sich den Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Da kann zum Beispiel der Bausparvertrag der Großeltern hilfreich sein, damit das Projekt Wirklichkeit wird. Denn viele Menschen nutzen alte Bausparverträge zum Sparen - nutzen den Kredit jedoch nicht. Auch wenn plötzlich das eigene Heim barrierefrei umgebaut werden muss, dürften Bausparverträge von nahen Angehörigen unter Umständen nützlich sein.

Denn ein Bausparer, der seinen Vertrag nicht selbst zur Finanzierung einsetzen kann oder will, hat nämlich die Möglichkeit, den Anspruch auf das zinsfeste Bauspardarlehen an einen Angehörigen weiterzugeben.

Die Verwandten können dann den zuteilungsreifen Bausparvertrag, das heißt Bausparguthaben und zinsgünstiges Bauspardarlehen, für eigene wohnwirtschaftliche Zwecke verwenden. Voraussetzung ist jedoch, dass das Bausparkonto mit allen Rechten und Pflichten auf den Angehörigen übertragen wird.

Damit der gewünschte Effekt eintritt, müssen einige Dinge beachtet und vorab abgeklärt werden: So berechnen die Kassen bei der Übertragung eines Vertrages oft etwa 0,2 oder 0,3 Prozent der Bausparsumme als Gebühr. Zudem muss das Bausparinstitut mit der Vertragsübertragung einverstanden sein.

In aller Regel wird vom Bausparinstitut die Zustimmung erteilt, wenn der Übernehmende eine ausreichende Bonität vorweisen kann und er ein Angehöriger des Bausparers gemäß Paragraf 15 Abgabenordnung ist. Zu solchen Angehörigen zählen: Verlobte, Ehegatten, Kinder, Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie, Geschwister, Kinder der Geschwister, Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, Geschwister der Eltern, Personen, die durch ein längerfristiges Pflegeverhältnis verbunden sind und miteinander in häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind leben oder gelebt haben (Pflegeeltern und Pflegekinder). Unter bestimmten Voraussetzungen ist es auch möglich, den Vertrag auf Nichtangehörige zu übertragen. Ein Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Finanzinstituts dabei ist ratsam.

Wer sich also mit dem Gedanken trägt, sein Bausparkonto an einen Angehörigen zu übertragen, sollte sich rechtzeitig an seine Bausparkasse oder seinen Bausparbetreuer wenden, damit die Bausparmittel rechtzeitig bereitgestellt werden können.