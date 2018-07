Eine Schwalbe füttert bei regnerischem Wetter in Seehof einen Jungvogel. Foto: dpa

Wilhelmshaven/Berlin. (dpa) «Fliegt die Schwalbe hoch, wird das Wetter schöner noch, fliegt die Schwalbe nieder, kommt grobes Wetter wieder.» Die Bauernregel aus Tirol ist auch im Volksglauben anderer europäischer Regionen verankert. Schon in der Antike galten Schwalben als Wetterpropheten. Stimmt die alte Regel?

Wer Ommo Hüppop vom Institut für Vogelforschung «Vogelwarte Helgoland» in Wilhelmshaven befragt, erhält ein Nein zur Antwort: «Mit dem Flug der Schwalben kann man kein Wetter vorhersagen.» Die Vögel reagieren in ihrem Flug- und Jagdverhalten lediglich auf das wetterabhängige Nahrungsangebot. Da Schwalben fliegende Insekten jagen, sind sie dort, wo ihr Tisch am reichlichsten gedeckt ist.

Dem Volksglauben widersprechen auch der Biologe Peter Biedermann von der Schweizer Universität Bern und sein Kollege Martin Kärcher von der britischen Universität Sheffield. Sie beobachteten, dass Rauch- und Mehlschwalben auch bei starker Bewölkung in größerer Höhe fliegen. Denn selbst bei dunklem Himmel sind viele Insektenarten hoch in der Luft anzutreffen. Hauptsache, es ist warm genug.

Wird es im Wetterverlauf allerdings kälter und regnet, schwirren Insekten mehr in Bodennähe herum. Bei Dauerregen, Wind und tiefen Temperaturen fliegen Rauchschwalben an geschützten Stellen entlang von Gewässern, Hecken oder Waldrändern, vermerkt das Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Dann picken die Vögel auch im Flatterflug Insekten und Spinnen von Hauswänden, Dachtraufen und Baumstämmen ab.

Steigt das Kleingetier bei wärmeren Temperaturen wieder auf, dann folgen ihm auch Rauch- und Mehlschwalben - und meistens wird das Wetter wieder besser. Der Schlüssel für hoch- oder tieffliegend sind also die Insekten und deren Verhalten im Wettergeschehen. Ihre Jäger passen sich nur an, Wetterpropheten sind sie nicht.