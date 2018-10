Gefülltes Schweinefilet

Zutaten für 4 Portionen:

- 1 Schweinefilet

- 150 g tiefgekühlter Blattspinat oder mindestens die doppelte Menge frischen Spinat

- 40 g Pinienkerne

- 40 g geriebener Parmesan

- 2 Schalotten

- 1 Knoblauchzehe

- 6 Scheiben Serrano-Schinken

- Butter und Butterschmalz

- Muskat

- Salz und Pfeffer

Filet zu einer ein Zentimeter dicken Roulade aufschneiden. Schalotten und Knoblauch fein hacken und in etwas Butter anschwitzen. Spinat dazugeben. Mit Salz und Muskat würzen. Pinienkerne ohne Öl anrösten. Spinat ausdrücken und mit Pinienkernen und Parmesan mischen. Fleisch leicht salzen und pfeffern. Spinat und 3 Scheiben Schinken darauf verteilen. Zu einer Roulade zusammenrollen und von außen mit dem restlichen Schinken ummanteln. Mit Küchengarn festbinden. In Butterschmalz ringsum anbraten und bei 160 Grad für 20 Minuten in den vorgeheizten Ofen schieben. Dazu passen Kartoffeln oder Risotto.