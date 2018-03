Von Frauke Gans

Damit Wickeltücher nicht Problemzonen auf dem Weg von der Liege zum Wasserrand verstecken müssen, treten im Frühling viele den Kampf gegen überflüssige Pfunde an. Einfach nur wenig zu essen reduziert Gewicht ganz fix, doch danach wieder aufgenommene normale Essgewohnheiten lassen die Kilozahl oft in die Höhe schnellen - bis übers Anfangsgewicht hinaus: die Rede ist dann vom sogenannten Jojo-Effekt. Doch woher kommt er und wie wird man ihn wieder los?

> Ursachen des Jojo-Effekts: Wer weniger isst als er verbraucht, verliert an Gewicht - logisch. Der Körper bedient sich an gespeicherter Energie. Leider zieht er sie nicht nur aus den Fettzellen, wenn zu brutal gehungert wird. Weil er schnelle Energie braucht, bedient er sich zuerst mal an den Muskeln. Dann greift er erst auf die Fettzellen zurück. Der Körper schaltet auf Sparprogramm und in dem bleibt er auch. Man fühlt sich schlapper, bewegt sich dazu auch noch weniger. Sind die gewünschten Kilos gepurzelt und gängige Essgewohnheiten halten wieder Einzug, setzen sich Kalorien wieder in die Fettzellen, weil der Körper immer noch spart und nach wenig Energie fragt. Dazu sammeln die Zellen soviel Fett wie sie können, aus Angst vor der nächsten Hungerperiode.

> Bewegung muss sein: Wie leert man also Fettzellen, ohne dass der Körper das Sparprogramm einschaltet und sie gleich wieder gefüllt werden? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung kennt natürlich die Tricks des guten Abnehmens. Der wichtigste ist gleichzeitig der älteste und am wenigsten überraschende: Bewegung natürlich. Einfach etwas Sport treiben hält die Nachfrage nach Kalorien am Laufen, auch in den Muskeln. Regelmäßige Bewegung ist wichtiger als strikte Ernährungsregeln. Muskeln verbrauchen auch im Ruhezustand auf dem Sofa Energie. Das heißt: mehr Muskelmasse, mehr Kalorienverlust.

> Langsam abnehmen: Geht es zu schnell mit dem Abnehmen, gerät der Körper in Panik und glaubt an eine Hungersnot. Sobald wieder normal gegessen wird, speichert er, was nur geht und hält den Sparmodus so lange er kann. Wer auch nach der Diät nur Salatblättchen knabbert, bleibt natürlich schlank, aber auch müde, schlapp und dem Körper tut man damit nichts Gutes.

> Bewusst essen statt hungern: Hungern fördert nicht nur durch brutale Unterversorgung den Jojo-Effekt, sondern fügt eventuell Organen durch Nährstoffmangel auch noch Schaden zu. Sinnvoll ist es hingegen, erst zu essen, wenn der Hunger sich meldet und dabei zu schauen, dass man sich nicht mit den fiesesten Dickmachern vollstopft, sondern frisches, leichtes Essen zu sich nimmt, damit der Stoffwechsel etwas zu tun hat und ausreichend mit Energie versorgt wird, ohne zu hungern. Doch was füllt den Magen, aber nicht die Fettzellen? Vollkornprodukte, Obst und Gemüse sollten Hauptbestandteil der Mahlzeiten sein. Eiweiß, wie in magerem Fleisch, Fisch und Milchprodukten gehören ebenfalls dazu. Und dann braucht man natürlich die kleinen Sünden, damit nicht Heißhunger auf Junkfood ausbricht und man sich auf einen Schlag das Fett hinein stopft.

> "Sündigen" gehört dazu: Damit man dauerhaft so isst, dass der Körper nicht in die Jojo-Falle gerät oder sich aus ihr heraus kämpfen kann, muss man das richtige Essgleichgewicht finden. Dazu muss es Spaß machen. Wer nur noch gesund isst und auf Leckeres verzichtet, weil es dick machen könnte, hält das selten dauerhaft durch. Lieber Leckeres, was dem Körper gut tut über den Tag verteilt verputzen. Auch kleine Sünden sind wichtig. Man sollte sie nur nicht tonnenweise zu sich nehmen. Schokoladenliebhaber können sich zum Beispiel eine Tafel in den Schrank legen, die für eine Woche reichen muss. Wem ein Riegelchen pro Tag nicht reicht, kann an einem Tag der Woche die gesamte Tafel naschen, dafür den Rest der Woche fettige Sünden meiden.

> Fettzellen verschwinden nicht: Wer als Kind schon Probleme mit Übergewicht hatte, rutscht schneller in die Jojo-Falle. Fettgewebszellen wachsen bis ins Teeniealter. Sie können nur geleert werden, verschwinden wollen sie nicht mehr. Das heißt als Erwachsene müssen Betroffene immer ein wenig ein Auge darauf haben, wie viel Fettzellen gefüllt bleiben sollen.