Von Constanze Werry

Fast zehn Kilo Schokolade vernascht jeder Deutsche laut dem Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie im Schnitt pro Jahr. Ob es sich dabei auch um wirklich gute Schokolade handelt, können Verbraucher zunächst einmal anhand der Zutatenliste abschätzen.

"Im Idealfall sind eher wenige Zutaten enthalten und diese möglichst unverfälscht", erläutert Schokoladen-Experte Dino Grimm von der L'Epicerie in Heidelberg. Das bedeutet zum Beispiel, dass echte Vanille verwendet wurde und nicht etwa Vanillin und dass auch sonst keine Aromastoffe enthalten sind. Ein weiteres Beispiel führt der Tüv Süd an. Demnach sollte eine hochwertige Schokolade als Fett ausschließlich reine Kakaobutter enthalten und nicht etwa durch zusätzliches Pflanzenfett gestreckt sein.

Auch der Preis kann ein Indiz sein - aus verschiedenen Gründen. So wird Handelsmarkenschokolade laut Klaus Schopen vom Schokoladenmuseum Köln in der Regel weniger fein gewalzt und nicht so lange conchiert. Das macht sie günstiger. Beim Conchieren werden die Zutaten mittels einer speziellen Maschine gerührt und gewalzt. "Je länger eine Schokolade conchiert wird, desto besser verbinden sich die Zutaten und das Aroma kann sich besser entfalten", erklärt Giuseppina Ehmann von der Chocolaterie St. Anna No. 1 in Heidelberg.

Um den Austritt der Kakaobutter aus der fertigen Schokolade zu verhindern, wird häufig Lecithin als Bindemittel verwendet. Manche hochwertige Schokolade wird hingegen so lange bearbeitet, dass kein Einsatz von Lecithin nötig ist. Wurde bei der Herstellung Lecithin verwendet, muss dies auf der Zutatenliste vermerkt sein.

Ein weiterer Kostenfaktor ist die Qualität der verwendeten Rohstoffe, insbesondere des Kakaos. Ein auffällig niedriger Preis von beispielsweise 29 Cent pro 100 Gramm sollte Verbraucher deshalb stutzig machen.

Neben Zutatenliste und Preis gibt es aber auch optische Kriterien, die eine gute Qualität ausmachen. Dazu gehört etwa ein seidig-matter, gleichmäßiger Glanz. Eine krümelige Bruchkante oder Luftblasen lassen hingegen wenig Gutes erwarten. Ob eine Schokolade sofort auf der Zunge zergehe oder eher hart sei, sei dagegen kein eindeutiges Qualitätsmerkmal, sondern eine Geschmacksfrage, so Ehmann.

Auch die Wahl der verwendeten Kakaobohne hat Einfluss auf die Qualität. Forastero wird am häufigsten verwendet. Als Edelkakao gelten vor allem Criollo und Trinitario. Ein auf die Bohnensorte gegründetes Pauschalurteil lässt sich allerdings nicht fällen. Denn Witterungsbedingungen, Ernte und Verarbeitung beeinflussen maßgeblich den Geschmack. Auch als Bio und Fair Trade ausgezeichnete Schokolade ist laut Grimm nicht automatisch ein Qualitätsmerkmal für guten Geschmack.

Nicht zuletzt kann die Lagerung den Geschmack von Schokolade beeinflussen. Idealerweise wird sie laut dem Tüv Süd bei 15 bis 18 Grad kühl und trocken gelagert. Da Schokolade leicht den Geschmack anderer Lebensmittel annimmt, sollte sie gut geschützt vor anderen riechenden Stoffen aufbewahrt werden.