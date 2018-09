Energetische Sanierungen am Haus können teuer sein. Foto: Arne Dedert

Von Veronika Csizi

Vermieter und Verkäufer müssen die wichtigsten Zahlen zum Energieverbrauch einer Immobilie seit kurzem direkt in der Anzeige beziehungsweise im Exposé angeben und den Energieausweis einem Interessenten direkt bei der Besichtigung vorlegen. Energetisch attraktive Daten machen sich also für den Besitzer bezahlt. Für den Mieter bringen sie erst einmal höhere monatliche Mieten, gleichzeitig aber auch geringere Energiekosten mit sich. Doch was ist erlaubt? Welche energetischen Modernisierungs-Maßnahmen darf der Eigentümer auf die Mieter abwälzen? Und welche nicht?

Die Regeln sind relativ klar: Elf Prozent aller Kosten, die ausschließlich der Verbesserung der Energiebilanz dienen, muss der Mieter übernehmen. Ein Beispiel: Baut ein Eigentümer eine neue Dämmung, neue, energieeffiziente Fenster und Türen ein, und kosten diese Maßnahmen zusammen 40.000 Euro pro Wohnung, dann darf er die Miete um 366,66 Euro pro Monat erhöhen. Erhält der Besitzer eine staatliche Förderung, ist diese von der umlagefähigen Summe abzuziehen.

Der Eigentümer muss die geplanten Maßnahmen den Mietern drei Monate vorher detailliert ankündigen und dabei auch die bevorstehende Mieterhöhung konkret beziffern. Zudem muss der Vermieter eindeutig belegen, dass die geplanten Maßnahmen am Ende dazu führen, dass die Mieter anschließend Energie - und damit Kosten - sparen. Die Kosten für die Installierung einer Photovoltaik-Anlage, die Strom ins Netz einspeist, kann der Eigentümer also nicht auf die Mieter umlegen.

Profitieren jedoch die Mieter voll via Ökostrom und Warmwasser, kann die Miete angehoben werden. Auch notwendige Instandhaltungskosten müssen die Mieter nicht mittragen, selbst wenn sie Energie sparen: Ist beispielsweise die Dacheindeckung defekt und saniert der Besitzer das Dach, so wird dies zwar künftig Energie sparen. Bezahlen muss der Besitzer alles alleine, denn die Renovierung wäre in jedem Fall notwendig gewesen. Wird die Hausfassade gedämmt, können nur 70 Prozent der Kosten angesetzt werden (wovon dann wieder elf Prozent auf die Mieter umgelegt werden können). Im Streitfall helfen die örtlichen Mietervereine oder die Verbraucherzentralen bei der Frage, ob eine Baumaßnahme auf die Mieter umgelegt werden kann oder nicht.

Immer wieder verunsichern Berichte, wonach Mieter nach der Sanierung plötzlich extreme Mieterhöhungen von 60 Prozent und mehr zu schultern hätten. Tatsächliche gibt es Fälle von sehr hohen Kosten, die die Mieter nach der Sanierung überfordern und damit zur außerordentlichen Kündigung zwingen. Denn für die energetische Sanierung existiert keine finanzielle Obergrenze.

Allerdings kann ein Mieter einen Härtefall geltend machen: Dazu muss er dem Eigentümer spätestens eines Monat vor Beginn der Bauarbeiten seine finanzielle Zwangslage mitteilen und auch Belege dafür liefern, dass er die angekündigte Mieterhöhung nicht stemmen kann. Die Bauarbeiten können trotzdem umgesetzt werden. Erst nach der Sanierung, wenn die Mieterhöhung ansteht, wird geprüft, ob der Mieter den Härtefall zu Recht geltend macht. Notfalls muss er die Mieterhöhung dann nicht zahlen.

Allerdings: Der Mieter darf die Gegenrechnung nicht vergessen. Sanierungen führen zwangsläufig dazu, dass die Energiekosten einer Immobilie sinken. Nach einer Untersuchung der deutschen Energie-Agentur Dena sinken die Nebenkosten dadurch im Schnitt sogar stärker als die Kaltmiete steigt. Einer Mieterhöhung von 82 Cent pro Quadratmeter stünde eine Energie-Ersparnis von 92 Cent gegenüber, hat die dena bei der Untersuchung hunderter Sanierungsbeispiels herausgefunden. Häufig könnten die Besitzer bei Neuvermietungen jedoch größere Preiserhöhungen durchsetzen, weil die energetischen Veränderungen Teil einer größeren Rundumerneuerung sind, die den Wohnwert insgesamt steigern, glaubt die Energeiagentur.