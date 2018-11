Von Philipp Laage

Es gibt Menschen, die im Winter nackt in einen See steigen und sich so abhärten wollen. Andere schwören auf regelmäßige Saunabesuche, um alles auszuschwitzen. Und die Werbung verspricht optimistisch, dass Molkegetränke die Abwehrkräfte aktivieren. Aber lässt sich das, was wir Immunsystem nennen, überhaupt so leicht beeinflussen? Prof. Stefan Meuer, Direktor des Instituts für Immunologie an der Universität Heidelberg, belächelt das allzu verbissene Ringen um gute Abwehrkräfte: "Die Leute sollten sich nicht so viele Sorgen um das Immunsystem machen, das ist sowas von robust." Und die Wissenschaft verstehe noch zu wenig davon, um ganz gezielt Einfluss zu nehmen. Hier ein Überblick, was möglich ist - und was Humbug.

Ernährung: Dass die Ernährung eine Wirkung auf die Abwehrkräfte hat, ist unstrittig. "Eindeutig ja, aber wir wissen noch nicht wie", sagt Meuer. Im Darm jedes Menschen säßen Billionen von Bakterien, die die Nahrung verstoffwechseln. Die Zusammensetzung der Bakterien - das sogenannte Mikrobiom - sei aber von Mensch zu Mensch verschieden. "Gezielte Veränderungen durch die Ernährung lassen sich erst erfassen, wenn man das Mikrobiom entschlüsselt hat." Das kann noch ein paar Jahre dauern. "Derzeit sind die meisten Geheimtipps zur Ernährung reine Spekulation."

Eine gesunde Ernährung ist dennoch wichtig für gute Abwehrkräfte - nur lässt sich durch einzelne Lebensmittel kein gezielter Einfluss nehmen. "Sicher ist, dass normale Mischkost einen maximalen Effekt auf das Immunsystem hat", sagt Karsten Krüger vom Institut für Sportwissenschaft an der Universität Gießen.

Sauna, kalte Bäder, Spaziergänge: Auch hier winken die Mediziner ab: "Es gibt keine einzige wissenschaftliche Untersuchung, die belegt, dass das Abhärten einen Einfluss auf das Immunsystem hat", stellt Meuer fest. Ein positiver Effekt lässt sich trotzdem erzielen: "Wer regelmäßig in die Sauna geht oder Kaltwasserbäder nimmt, bekommt eine bessere Thermoregulation", erklärt Krüger. Dadurch kühle der Körper im Sommer leichter ab und schone im Winter seine Wärmekapazitäten. "Dazu gehört aber mehr, als im Regen spazieren zu gehen. Der Effekt wird wissenschaftlich erst sichtbar, wenn man in die Extreme geht."

Sport: Unstrittig ist der positive Einfluss von Sport auf die Abwehrkräfte: "Moderates Training - also Schwimmen, Radfahren oder Joggen - stärkt das Immunsystem unabhängig von Regen, Schnee oder Sonne", sagt Sportmediziner Krüger. "Wir gehen davon aus, dass wir mit jedem Training das Immunsystem ein bisschen reizen und dadurch stimulieren. Dann funktioniert es besser."

Psyche: Einen wichtigen Effekt auf die Immunabwehr hat auch die Psyche. Bei dauerhaftem Stress schütte der Körper vermehrt Kortisol aus, was das Immunsystem unterdrückt, erläutert Meuer. "Psychisches Wohlbefinden ist deshalb sehr wichtig." Eine kurzfristige Verbesserung des Immunsystems lässt sich dagegen nicht mit Erkältungspillen aus der Apotheke erzielen. "Einige pflanzliche Wirkstoffe können sehr effektiv sein, aber es gibt keine einzelne Pflanze, die man über ein Mittelchen aufnimmt, und dann geht es dem Immunsystem besser und man wird seltener krank", stellt Hajo Haase vom Institut für Immunologie an der Uniklinik der RWTH Aachen klar. "Aber der Placeboeffekt ist unglaublich machtvoll."