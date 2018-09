In Brasilien hat nahezu jeder Haushalt sein eigenes Feijoada-Rezept. Hier wurden zu Bohnen, Fleisch und Wurst zusätzlich Karotten und Kohl hinzugegeben. Foto: Thinkstock

Von Constanze Werry

Die brasilianische Küche ist durch verschiedene Klimazonen und Kulturen des Landes enorm abwechslungsreich. Besonders die portugiesischen und afrikanischen Einflüsse sind vielerorts spürbar. Im ganzen Land verbreitet sind seit der frühen Kolonialzeit drei Nahrungsmittel, die sich auch damals schon besonders gut bevorraten ließen: schwarze Bohnen, Maniok und Reis. Kein Wunder also, dass diese Drei auch bei der Zubereitung des brasilianischen Nationalgerichts zum Einsatz kommen.

Die Feijoada (gesprochen: Feschoada) ist ein herzhafter Bohnen-Eintopf und hat ihren Ursprung in Portugal. Nahezu jeder Haushalt hat sein eigenes Feijoada-Rezept. Schwarze Bohnen und Reis gehören jedoch immer dazu - genau wie Fleisch, dessen Auswahl jedoch je nach Geschmack und Geldbeutel unterschiedlich sein kann. Zur Feijoada werden traditionell Reis und Farofa gereicht. Letzteres ist geröstetes Maniokmehl, das mit Butter verfeinert wird. Außerdem gereicht werden Couve mineira - ein Kohlgericht, das hierzulande mit Mangold, Grünkohl oder Wirsing zubereitet werden kann und Orangenscheiben.

> Zutaten für 4 Portionen: 500 g getrocknete schwarze Bohnen, 1 1/2 Brühwürfel, 2 EL Olivenöl, 1 Knoblauchzehe, 1 Lorbeerblatt, 1 große Zwiebel, 250 g Schweinebauch, 250 g Kasseler, 250 g Rinder-Gulasch, 150 g gepökelte Hochrippe, 3 grobe Bratwürste oder 300 g Chorizo in dicken Scheiben, Paprikapulver, 1 Chili, Salz und Pfeffer.

> So geht's: Die Bohnen über Nacht in reichlich Wasser einweichen und am nächsten Tag im Einweichwasser zusammen mit den Brühwürfeln sowie dem Lorbeerblatt aufkochen. Mit Salz, Pfeffer, Chili und Paprikapulver würzen. Wenn alles köchelt, das Fleisch und die Würste dazugeben.

Zwiebel und Knoblauch grob würfeln und in einer Pfanne mit etwas Öl kurz, aber stark anbraten und dann zur Feijoada geben. Alles zusammen etwa eineinhalb bis 2 Stunden köcheln.

> Zutaten für die Beilagen: 250 g Reis; 250 g Maniok-Mehl, 1 Zwiebel, 2 EL Butter; 1 kg Grünkohl, Wirsing oder Mangold, 150 g gewürfelter Speck, 2 EL Butter, 2 gehackte Knoblauchzehen, etwas Zitronensaft; 1 Orange.

> Zubereitung der Beilagen: Die Zwiebel fein würfeln und mit der Butter in einer Pfanne dünsten. Dann das Maniok-Mehl dazugeben und unter ständigem Rühren anrösten, bis es knusprig wird, aber nicht verklebt. Den Reis wie auf der Packung beschrieben kochen. Die Orange schälen und in Scheiben schneiden.

Den Kohl oder Mangold in feine Streifen schneiden. Die Butter mit dem Speck in eine Pfanne geben, dann den fein gehackten Knoblauch bei großer Hitze kurz durchschwenken. Zwei Esslöffel Wasser hinzugeben, dann den fein geschnittenen Kohl oder Mangold. Drei bis vier Minuten dünsten. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.

Zum Servieren die Feijoada in eine große Schüssel geben und die Beilagen in kleinen Schüsseln rundherum drapieren.